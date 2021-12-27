遇淹水床舖濕 屏東家扶歲末助弱勢家庭翻修房屋

歲末之際，為讓弱勢受助家庭有乾淨整潔住家環境，屏東家扶中心召集

屏東展愛隊志工，協助內埔鄉扶助家庭「文文」住家翻修，讓一家不要遇淹水床舖就被浸濕。

屏東家扶新聞稿表示，這次愛家服務對象，為單親70多歲的老父親與就讀高職2年級的「文文」（化名），因父親年老又患有3高和眼疾，身體狀況不佳，以資源回收物貼補家用，家中經濟主要依靠社福補助。

家扶表示，「文文」住家屋齡有50年、老舊沒整修，地面低窪地區靠近大馬路，住家木門本就破損，每到雨季木門無法擋水，「文文」的房間臨馬路，每到雨季總是第一個淹水點，房內淹水高度曾高到10公分，雖有床板隔著，但床板偶爾會被浸濕，總需要再多鋪一層厚棉被才能隔著入睡。

屏東家扶社工董怡伶告訴中央社記者，在家庭訪視中，了解到「文文」家每遇大雨就淹水、住家長年受淹水之苦，也觀察到家庭環境中，客廳牆壁還留著「文文」年幼的奇異筆畫作，廚房則因住家沒有抽油煙機，牆壁累積厚厚油垢。

董怡伶提出愛家服務想法，與家扶屏東展愛隊志工擬定整修規劃，希望在過年前能讓家庭好過年，在18名志工合力下，展開愛家服務，除了幫廚房補牆面、清潔、重新粉刷、也補修客廳內天花板，補強住處木門並在門外增加紅磚牆擋水減少淹水狀況，讓「文文」與父親可以過個好年。

與志工們一起整修家裡的「文文」向社工表示，知道家裡經濟狀況不好，一直沒有辦法處理每遇淹水就要墊棉被睡覺的狀況，只能順著狀況，很開心看到家裡經過整修後的改變。