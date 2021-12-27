史上首次 高雄跨年蓬萊舞台2巡防艦坐鎮

高雄今年跨年晚會推出雙舞台，高市府今天再揭最新亮點，包括海軍「成功」、「武昌」2艘巡防艦將坐鎮蓬萊商港6、7號碼頭，創造史上首次海軍參與跨年的里程碑。

高雄市長陳其邁表示，一年來台灣專注COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，民眾享受自由民主成果，背後是國軍堅守任務，尤其近來情勢特別嚴峻，國軍持續維持台海和平穩定。海軍為深化國人國安意識，以「國防安全」計畫派遣雙軍艦、反潛直昇機、精兵首次參與跨年，展現「國土主權、寸步不讓」決心，也讓高雄跨年舞台設計有結合2艘軍艦的機會。

高雄市政府今天透過新聞稿揭開「2022台灣燈會在高雄會前會－高雄跨年」最大亮點，海軍2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」將成為跨年舞台一部分，可謂「史上最誇張」、全台只有高雄獨有，創造史上首次海軍參與跨年里程碑。

高市府表示，2艦將停靠蓬萊商港6、7號碼頭，化身總長超過260公尺、高達36公尺，堪稱噸位最大的「跨年雙軍艦舞台」。

市府說，除了展現硬實力，海軍也將透過一系列精實戰技大秀戰力，包括南部地區唯一國軍儀隊「海軍陸戰隊儀隊」，由海軍256戰隊潛艦官兵組成「戰鼓隊」，以及以接受魔鬼訓練著稱「莒拳隊」隊員也將火力「拳」開，都將成為今年跨年重要看點。

市府表示，超乎想像舞台設計源自高雄10月份「2021國慶焰火在高雄—璀璨高雄 軍艦映輝」活動中，市府協請海軍於新濱碼頭停泊「張騫」、「武昌」兩艦，開放民眾登艦參觀獲得熱烈迴響。市長陳其邁因而邀請海軍參加高雄跨年晚會，且加深參與程度，展開跨界合作。