癌症治療新紀元 高醫籌建質子治療中心

癌症蟬連十大死因39年榜首，高醫大中和醫院治癌繼核磁共振影像導引全方位放射線治療(MR-Linac)等尖端醫療，將引進並建置尖端高科技質子治療中心，邁向全新抗癌時代。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天新聞稿指出，據衛生福利部統計，癌症（惡性腫瘤）已連續第39年高居國人死因榜首，2020年共奪走5萬多人寶貴生命，平均每10分30秒就有1人因癌症死亡，顯見癌症仍是國人揮之不去噩夢。

高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，隨人口老化及癌症發生率居高不下，在董事會及學校大力支持下發展尖端高科技醫療，投入重大經費購置最新型質子治療設備，建置南部尖端質子治療中心，提供癌症病人最先進及高品質癌症治療。

鍾飲文指出，醫學日新月異，質子治療是精準醫療，可就不同癌症病人，量身打造個人化醫療，協助病人維持生活品質、提高治癒率與存活期。

高醫放射腫瘤科主任黃志仁表示，近年來質子治療設備及技術不斷進步，其物理特性可減少腫瘤旁深部正常組織或器官放射線劑量，進而減少治療副作用，特別是兒童癌症、頭頸癌、肝癌、泌尿癌及其他癌症放射治療，讓患者無需承擔開刀與麻醉風險，在漫長抗癌路上，可保存體力與維持生活品質。

高醫附設中和紀念醫院目前有最先進光子治癌設備，核磁影像導引放射治療，適合單次高劑量低分次的先進放射治療，可縮短療程，減少病人進出醫院。2020年6月至今已完成近180名病人治療，未來引進最新型質子治療設備，建立國際一流高科技放射治療中心。