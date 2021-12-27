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跨縣50公里50元 台東達仁到屏枋寮醫院幸福巴士通車
交通部公路總局高雄區監理所，昨起兩天分別在台東縣達仁鄉、延平鄉，辦理「幸福巴士」公共運輸服務升級計畫，達仁鄉「幸福巴士」是台東首條跨域至屏東縣幸福巴士路線，近50公里路線搭車只要50元，延平鄉則是「延路向南 幸福巴士2.0 PLUS」通車，都有效提升幸福巴士偏鄉服務。
交通部公路總局長許鉦漳、高雄區監理所長李瑞銘，昨天上午都參加達仁鄉復興集會所「跨域生活圈線」幸福巴士通車典禮，與當地鄉親一同分享幸福巴士通車喜悅。
許鉦漳表示，達仁鄉為臺東縣最南端之鄉鎮，與屏東縣相連，地處偏遠，轄內多山區地形，居民人數偏低且居住聚落過度分散，先天環境不利公共運輸發展，公路總局為完善達仁鄉交通網絡，透過公共運輸服務升級計畫，補助達仁鄉幸福巴士含「跨域生活圈線」營運。
他說，全鄉幸福巴士營運、購車、行銷推廣等總計291萬餘元，藉由幸福巴士「跨域模式」的服務，並配合草埔森永隧道開通，連結達仁鄉至屏東縣枋寮鄉枋寮醫院之區外交通，讓長者就醫更加便利。
李瑞銘說，達仁鄉幸福巴士為台東縣首例以「跨域模式」方式服務，路線由達仁鄉出發，行經屏東縣獅子鄉至屏東縣枋寮醫院，以「跨域」服務視野，延伸公共運輸，建構台東縣達仁鄉與屏東縣枋寮鄉等共同生活圈，以完善偏鄉民眾就醫之需求。
達仁鄉幸福巴士「跨域生活圈線」，每周三、五營運，每天2班次，早上8時由鄉公所出發至枋寮醫院，下午13時回程；票價比照台東縣市區公車一段票標準計收，全票50元、學生票與法定優待票25元，相關搭乘資訊洽達仁鄉公所089-702249洽詢。
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