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搶攻「屏東購」商機 熟齡姐妹饕美食影片亮相

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣5名熟齡大姊，挑戰擔任YouTuber，拍影片推薦潮州鎮特色美食，透過影音平台推廣屏東魅力，介紹誘人美食口條，堪稱不輸時下年輕網美。圖／畢嘉士基金會提供
屏東縣5名熟齡大姊，挑戰擔任YouTuber，拍影片推薦潮州鎮特色美食，透過影音平台推廣屏東魅力，介紹誘人美食口條，堪稱不輸時下年輕網美。圖／畢嘉士基金會提供

屏東縣府推出屏東購，搶攻五倍券商機，鼓勵到屏東消費，推出周周抽手機、Gogoro電動機車、還加碼抽黃金與輕豪宅。假期到屏東如何玩？5名屏東在地熟齡大姊，挑戰擔任YouTuber，拍影片推薦潮州鎮特色美食，透過影音平台推廣屏東魅力，介紹誘人美食口條，堪稱不輸時下年輕網美。

5名平均66歲的楊治瓊、林燕慧、徐友妹、黃桂春、台筱萍，組團「屏東姊妹饕」，五人最大共通點，就是愛吃愛玩，她們平時在畢嘉士基金會當志工或參與長者服務，今年4月，在基金會工作人員鼓勵下，挑戰擔任「Youtuber」，和年輕人一起玩拍片介紹屏東美食。影片一拍完，就遇上疫情三級警戒，壓箱半年後上傳影音平台；姊妹饕終於亮相，透過影片帶網友用眼球吃美食，力邀觀眾到屏東「七逃」。

點開影片，第一眼會看到林燕慧調皮地說「看我表情就知道」形容牛肉湯的美味；一行人來到知名乳酪蛋糕店，徐友妹咬下蛋糕直呼「就是初戀的滋味」，這群大齡女子的笑料滿點，不論是爽朗自在的笑聲，或介紹美食口感、香氣的形容，素人Youtuber堪稱獨具魅力。

畢嘉士基金會執行長周文珍說，健康促進絕不僅只是跳操或上課，更重要的是樂齡者持續做有興趣的活動、過想過的生活；畢嘉士基金會開展各項社區服務，首重熟齡人力運用，招募55歲以上熟齡者接受培訓，到社區帶長者看繪本；學習功能性體適能檢測與設備運用，跟著社工巡迴各鄉鎮，服務高齡長者。2019年迄今，這群樂齡者走遍屏東30鄉鎮，出入180個社區據點，讓熟齡者透過工作自我實現，創造他們對家鄉更多的了解。

成員中的楊治瓊、林燕慧，在畢嘉士兼職社區服務工作，穿梭屏東大街小巷，下工後的最大樂趣，尋覓地方美食。「每次跟夥伴們四處找好吃的，就好快樂，講真的要不是去社區服務，也無法走遍屏東各鄉鎮」，林燕慧開心說，「屏東姊妹饕」將兩人多次服務的潮州鎮選為首支影片拍攝地。

周文珍說，畢嘉士承辦潮州幸福館12月正式開幕，館內提供專業日照服務，更開辦高年級體育課、拾味料理所等創新樂齡服務。熟齡者參與樂齡活動，銀髮生活多豐富精采，這群「屏東姊妹饕」，為樂齡者的生活實踐做難能可貴的示範。

〈屏東姊妹饕，帶你去七逃〉：https://youtu.be/M4cEmWO9wDQ

屏東縣5名熟齡大姊，挑戰擔任YouTuber，拍影片推薦潮州鎮特色美食，透過影音平台推廣屏東魅力，介紹誘人美食口條，堪稱不輸時下年輕網美。圖／畢嘉士基金會提供
屏東縣5名熟齡大姊，挑戰擔任YouTuber，拍影片推薦潮州鎮特色美食，透過影音平台推廣屏東魅力，介紹誘人美食口條，堪稱不輸時下年輕網美。圖／畢嘉士基金會提供

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