高雄市鳳山區又傳停電 養工處：迴路開關跳脫所致

高雄市鳳山區又傳停電，市議員李雅靜今晚臉書發文說，鳳山區文華里文正路路燈不亮，已通報相關單位，請行經民眾注意安全。停電路段有10盞燈在晚上近7點突然不亮，原因是高市養工處負責的路燈開關跳脫所致，經工作人員緊急處理，在一小時內恢復正常供電。

李雅靜說，此路段不是第一次發生迴路開關跳脫問題，過去養工處曾說不排除人為惡作劇所致，但養工處應找出真正原因，如果是設備老舊也應逐年逐區汰舊換新，確保供電穩定、安全。

養工處長林志東解釋，迴路開關的跳脫是保障用電安全的機制，目前養工處的緊急處理機制都盡可能在一小時內恢復正常供電，未來也會加快處理速度。