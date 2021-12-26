聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市鳳山區又傳停電 養工處：迴路開關跳脫所致
高雄市鳳山區又傳停電，市議員李雅靜今晚臉書發文說，鳳山區文華里文正路路燈不亮，已通報相關單位，請行經民眾注意安全。停電路段有10盞燈在晚上近7點突然不亮，原因是高市養工處負責的路燈開關跳脫所致，經工作人員緊急處理，在一小時內恢復正常供電。
李雅靜說，此路段不是第一次發生迴路開關跳脫問題，過去養工處曾說不排除人為惡作劇所致，但養工處應找出真正原因，如果是設備老舊也應逐年逐區汰舊換新，確保供電穩定、安全。
養工處長林志東解釋，迴路開關的跳脫是保障用電安全的機制，目前養工處的緊急處理機制都盡可能在一小時內恢復正常供電，未來也會加快處理速度。
林志東表示，無熔絲開關跳脫可能是部分迴路有狀況，也有可能是其他因素，處理方法都是盡快調整開關，後續查明原因，「這與大規模停電不同，希望民眾可以理解，即使是家中用電都可能造成開關跳脫狀況，但養工處一定會負起養護責任。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言