快訊

男子酒駕致四口之家天倫夢碎 警查出他有2次酒駕前科

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市鳳山區又傳停電 養工處：迴路開關跳脫所致

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市鳳山區文正路今晚發生路燈不亮狀況。圖／市議員李雅靜服務處提供
高雄市鳳山區文正路今晚發生路燈不亮狀況。圖／市議員李雅靜服務處提供

高雄市鳳山區又傳停電，市議員李雅靜今晚臉書發文說，鳳山區文華里文正路路燈不亮，已通報相關單位，請行經民眾注意安全。停電路段有10盞燈在晚上近7點突然不亮，原因是高市養工處負責的路燈開關跳脫所致，經工作人員緊急處理，在一小時內恢復正常供電。

李雅靜說，此路段不是第一次發生迴路開關跳脫問題，過去養工處曾說不排除人為惡作劇所致，但養工處應找出真正原因，如果是設備老舊也應逐年逐區汰舊換新，確保供電穩定、安全。

養工處長林志東解釋，迴路開關的跳脫是保障用電安全的機制，目前養工處的緊急處理機制都盡可能在一小時內恢復正常供電，未來也會加快處理速度。

林志東表示，無熔絲開關跳脫可能是部分迴路有狀況，也有可能是其他因素，處理方法都是盡快調整開關，後續查明原因，「這與大規模停電不同，希望民眾可以理解，即使是家中用電都可能造成開關跳脫狀況，但養工處一定會負起養護責任。」

高雄市鳳山區文正路今晚發生路燈不亮狀況。圖／市議員李雅靜服務處提供
高雄市鳳山區文正路今晚發生路燈不亮狀況。圖／市議員李雅靜服務處提供

停電 李雅靜 高雄市

延伸閱讀

高雄昨晚3區路燈不亮 陳其邁怒批台電「落漆！」

高雄三行政區路燈大罷工！聖誕老公公找不到回家的路

公投最後衝刺日 高雄議員李雅靜邀「佛祖」同車宣講

馬英九騎單車在高雄宣講 「豬不會說我不是萊豬」

相關新聞

高雄市鳳山區又傳停電 養工處：迴路開關跳脫所致

高雄市鳳山區又傳停電，市議員李雅靜今晚臉書發文說，鳳山區文華里文正路路燈不亮，已通報相關單位，請行經民眾注意安全。停電路...

2名小六生任屏縣兒少代表 關注交通安全與霸凌議題

屏東縣第九任兒少代表今由社會處長劉美淑頒授聘書，鼓勵縣內兒少代表關注公共事務，第九任兒少代表共18人，也是睽違5年，再度...

高雄甲仙山區的一盞明燈 銅板樂園送萬件衣物為弱勢送暖

近期台灣受大陸冷氣團影響，氣溫明顯變冷；位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣...

高雄二仁溪紅樹林步道重啟 近距離觀察招潮蟹、彈塗魚

高雄市茄萣區二仁溪紅樹林步道穿梭於紅樹林間，觀光局去年斥資750多萬元重新打造後開放使用，也與去年與茄萣舢筏協會攜手合作...

奧運拳擊銅牌黃筱雯 鼓勵民眾學好英文很重要

獲得奧運拳擊銅牌國手黃筱雯，今天在澎湖一場英語成果發表會中表示，英文是運動選手很重要的語言，鼓勵民眾要學好英文，在運動賽...

五月天高雄嗨唱 有免費接駁車可搭

時隔4年，五月天重返高雄世運主場館，連續兩個周末舉辦「好好好想見到你」演唱會，昨天是第一天，散場時高雄捷運加開13次列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。