2名小六生任屏縣兒少代表 關注交通安全與霸凌議題

屏東縣第九任兒少代表今由社會處長劉美淑頒授聘書，鼓勵縣內兒少代表關注公共事務，第九任兒少代表共18人，也是睽違5年，再度有國小六年級學生擔任兒少代表，他們關注學生上下學交通安全、校園霸凌議題，期盼為兒少福利與權益發聲。

第九任兒少代表，2名國小六年級學生分別為建國國小沈鈺家及仁愛國小黃品策，沈鈺家說，曾發現同學走路上學途中，差點被機車撞上，因此關注學生上下學交通安全問題。黃品策想要關注校園間出現霸凌現象。

同樣是第九任兒少代表，國立潮州高中三年級的吳冠志說，他在第八任未徵選上，當時太緊張，今年再次挑戰第九任兒少代表徵選，面試時很認真的表達想關注的議題，他期許未來關注學生遭網路霸凌議題。

屏東縣府社會處指出，兒少代表透過公開遴選，分為書審及面試兩階段，邀請屏縣兒少委員會的委員與第八任兒少代表擔任評審，選出18名屏東縣第九任兒少代表，年齡為11歲至18歲的兒童及青少年，第九任兒少代表徵選共有35人報名，選出18人。