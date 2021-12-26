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2名小六生任屏縣兒少代表 關注交通安全與霸凌議題
屏東縣第九任兒少代表今由社會處長劉美淑頒授聘書，鼓勵縣內兒少代表關注公共事務，第九任兒少代表共18人，也是睽違5年，再度有國小六年級學生擔任兒少代表，他們關注學生上下學交通安全、校園霸凌議題，期盼為兒少福利與權益發聲。
第九任兒少代表，2名國小六年級學生分別為建國國小沈鈺家及仁愛國小黃品策，沈鈺家說，曾發現同學走路上學途中，差點被機車撞上，因此關注學生上下學交通安全問題。黃品策想要關注校園間出現霸凌現象。
同樣是第九任兒少代表，國立潮州高中三年級的吳冠志說，他在第八任未徵選上，當時太緊張，今年再次挑戰第九任兒少代表徵選，面試時很認真的表達想關注的議題，他期許未來關注學生遭網路霸凌議題。
屏東縣府社會處指出，兒少代表透過公開遴選，分為書審及面試兩階段，邀請屏縣兒少委員會的委員與第八任兒少代表擔任評審，選出18名屏東縣第九任兒少代表，年齡為11歲至18歲的兒童及青少年，第九任兒少代表徵選共有35人報名，選出18人。
社會處長劉美淑說，第九任新任兒少代表，有國小生擔任兒少代表，族群部分，有原住民、新住民二代、客家人及閩南族群，兒少代表居住的地區最遠至恆春鎮，包括屏東市、長治鄉、萬丹鄉、鹽埔鄉、九如鄉、內埔鄉、萬巒鄉、潮州鎮、崁頂鄉、林邊鄉、獅子鄉及恆春鎮，縣內三分之一鄉鎮都涵蓋到，掌握兒少需求，聽見兒少聲音，為兒少權益發聲。
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