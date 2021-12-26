馬祖師生跨島集訓 閩東語歌謠台北中山堂演出

連江縣少年兒童合唱團今天受邀參與「天籟之音—媽媽教我的歌」音樂會，演出月光光、鐵板燒塔歌曲。這是馬祖閩東語系歌謠與不同語系歌謠共同在台北中山堂演出。

帶隊的連江縣立介壽國中小學校長吳健忠接受中央社記者訪問表示，今年閩東語馬祖列為國家語言，因此合唱團受邀為音樂會的閩東語示範演唱學校，介壽國中小學缺乏音樂師資，但整合馬祖各島各校師生，以介壽國中小學為代表單位共同赴台演出，9月後開始每週末跨島集訓，今天終於登台展現成果。

吳健忠表示，感謝所有老師、家長及孩子配合訓練，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間透過線上練唱與指導，讓師生可以在全國舞台呈現閩東語（馬祖話）歌聲，也讓民眾認識與聽到馬祖歌謠。

吳健忠說，今天表演座無虛席，出場後觀眾掌聲熱烈，給予馬祖孩子肯定與鼓勵，希望透過學校合作與團隊支持繼續為學生搭建舞台。

根據連江縣政府文化處資料，「月光光」是馬祖自行作曲創編的第一首歌謠，曲目節奏明快，童謠歌詞背景為婚宴，吟唱起來具有節慶歡樂氣氛，歌詞中含有蝦鮮、鹼鹵、肉糕等馬祖傳統食材，具有濃厚特色。

「鐵板燒塔歌」為馬祖文史工作者陳高志創作的閩東語童謠，陳高志在網路平台「攀講馬祖」分享，歌曲具有中秋鐵板燒塔的民俗意涵，歌詞傳遞撿柴火來燒塔，村莊熱鬧求平安氛圍，是一首旋律簡單、曲風輕快活潑的歌謠。

教育部每年透過全國師生鄉土歌謠比賽，由各縣市遴選各類組第1名學校參與全國總決賽，並由國立台灣師範大學、國立實驗合唱團辦理「天籟之音—媽媽教我的歌」音樂會，提供舞台讓全國傑出學校演出，也讓民眾感受台灣歌謠優美，曲目涵蓋，閩南語系、閩東語系、客家語系、原住民語系與東南亞語系等歌謠。