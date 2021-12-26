快訊

高雄BMW駕駛疑酒駕...開車衝撞4行人 3人倒地不起

馬祖師生跨島集訓 閩東語歌謠台北中山堂演出

中央社 / 連江縣26日電

連江縣少年兒童合唱團今天受邀參與「天籟之音—媽媽教我的歌」音樂會，演出月光光、鐵板燒塔歌曲。這是馬祖閩東語系歌謠與不同語系歌謠共同在台北中山堂演出。

帶隊的連江縣立介壽國中小學校長吳健忠接受中央社記者訪問表示，今年閩東語馬祖列為國家語言，因此合唱團受邀為音樂會的閩東語示範演唱學校，介壽國中小學缺乏音樂師資，但整合馬祖各島各校師生，以介壽國中小學為代表單位共同赴台演出，9月後開始每週末跨島集訓，今天終於登台展現成果。

吳健忠表示，感謝所有老師、家長及孩子配合訓練，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間透過線上練唱與指導，讓師生可以在全國舞台呈現閩東語（馬祖話）歌聲，也讓民眾認識與聽到馬祖歌謠。

吳健忠說，今天表演座無虛席，出場後觀眾掌聲熱烈，給予馬祖孩子肯定與鼓勵，希望透過學校合作與團隊支持繼續為學生搭建舞台。

根據連江縣政府文化處資料，「月光光」是馬祖自行作曲創編的第一首歌謠，曲目節奏明快，童謠歌詞背景為婚宴，吟唱起來具有節慶歡樂氣氛，歌詞中含有蝦鮮、鹼鹵、肉糕等馬祖傳統食材，具有濃厚特色。

「鐵板燒塔歌」為馬祖文史工作者陳高志創作的閩東語童謠，陳高志在網路平台「攀講馬祖」分享，歌曲具有中秋鐵板燒塔的民俗意涵，歌詞傳遞撿柴火來燒塔，村莊熱鬧求平安氛圍，是一首旋律簡單、曲風輕快活潑的歌謠。

教育部每年透過全國師生鄉土歌謠比賽，由各縣市遴選各類組第1名學校參與全國總決賽，並由國立台灣師範大學、國立實驗合唱團辦理「天籟之音—媽媽教我的歌」音樂會，提供舞台讓全國傑出學校演出，也讓民眾感受台灣歌謠優美，曲目涵蓋，閩南語系、閩東語系、客家語系、原住民語系與東南亞語系等歌謠。

馬祖 音樂會 小學

延伸閱讀

人間小美人魚ITZY Yuna成年轉大人！性感紅裙、優雅白紗女人味更升級，曝光真實身材太逆天

馬祖耶誕市集結合街道遊戲 推廣共融式遊樂場

把馬祖食譜變情書 料理交流促世代共融

馬祖社區營造成果展 分享島嶼多元文化與故事

相關新聞

高雄甲仙山區的一盞明燈 銅板樂園送萬件衣物為弱勢送暖

近期台灣受大陸冷氣團影響，氣溫明顯變冷；位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣...

高雄二仁溪紅樹林步道重啟 近距離觀察招潮蟹、彈塗魚

高雄市茄萣區二仁溪紅樹林步道穿梭於紅樹林間，觀光局去年斥資750多萬元重新打造後開放使用，也與去年與茄萣舢筏協會攜手合作...

奧運拳擊銅牌黃筱雯 鼓勵民眾學好英文很重要

獲得奧運拳擊銅牌國手黃筱雯，今天在澎湖一場英語成果發表會中表示，英文是運動選手很重要的語言，鼓勵民眾要學好英文，在運動賽...

五月天高雄嗨唱 有免費接駁車可搭

時隔4年，五月天重返高雄世運主場館，連續兩個周末舉辦「好好好想見到你」演唱會，昨天是第一天，散場時高雄捷運加開13次列車...

高雄昨晚3區路燈不亮 陳其邁怒批台電「落漆！」

高雄市三民區 、苓雅區、鳳山區昨晚有大範圍路燈不亮，養工處會同台電人員到場了解，經查是台電供電異常。高雄市長陳其邁今天參...

屏東農產小旅行 首發團從佳冬蓮霧走向麟洛香檬

屏東縣是盛產優質農產品且具豐富觀光資源的縣市，針對疫後需求大增的國旅需求，縣府發想結合各季時節的當令農漁產和傑出農漁業代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。