快訊

高雄BMW駕駛疑酒駕...開車衝撞4行人 3人倒地不起

六堆300年 屏東高樹鄉「挑擔奉飯」延續客家文化

中央社 / 屏東縣26日電

屏東縣政府客家事務處今天在高樹鄉東振開基伯公前廣場，舉行六堆300慶典「㧡擔團圓大滿福」活動，邀請六堆12鄉區共襄盛舉，以「挑擔奉飯」精神遊行入庄。

高屏客家庄300年前因防衛家鄉，成立六堆軍團，後來行政劃分，分別轄屬屏東及高雄。

縣府今天舉行六堆300慶典「㧡擔團圓大滿福」活動，邀請六堆12鄉區共襄盛舉，以客家人農忙時的「挑擔奉飯」精神遊行入庄，客委會副主委鍾孔炤也出席和屏東縣長潘孟安與眾人一起參拜伯公（土地公）。

鍾孔炤致詞時，勉勵六堆客家人要提升客家話的聽及說的能力。

潘孟安則表示，時間過得很快，六堆300從春祈、夏遊、秋收，進入到尾聲的冬福，感謝六堆鄉親團結一心，讓整年大小活動都順利進行，今年的六堆300年，讓世界看見高屏六堆的團結，下一個六堆300年，大家一起努力攜手打拚。

今天活動一開始，各堆以客家人農忙時的「挑擔奉飯」精神遊行入庄，遊行隊伍裡，客家婦女穿著客家藍衫，還有客家獅及紙糊的水牛，濃濃的客家味。

活動還有挑擔個人組及團體組競賽，也有HAKKA市集、DIY體驗、實境遊戲、客家還福宴等，席開66桌的「還福宴」，使用六堆地區的農產品入菜，以客家冬福敬伯公辦桌分享的傳統文化傳達客家人敬天謝地、感恩及分享的精神。

屏東縣政府 潘孟安 鍾孔炤

延伸閱讀

回想爭取屏東特殊教育學校 潘孟安參加10週年校慶

把惡劣天象化為藝術元素 屏東落山風藝術季日夜皆美

芎林方口獅公園動工 客家文化特色取代罐頭塑膠遊具

屏東農產小旅行 首發團從佳冬蓮霧走向麟洛香檬

相關新聞

高雄甲仙山區的一盞明燈 銅板樂園送萬件衣物為弱勢送暖

近期台灣受大陸冷氣團影響，氣溫明顯變冷；位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣...

高雄二仁溪紅樹林步道重啟 近距離觀察招潮蟹、彈塗魚

高雄市茄萣區二仁溪紅樹林步道穿梭於紅樹林間，觀光局去年斥資750多萬元重新打造後開放使用，也與去年與茄萣舢筏協會攜手合作...

奧運拳擊銅牌黃筱雯 鼓勵民眾學好英文很重要

獲得奧運拳擊銅牌國手黃筱雯，今天在澎湖一場英語成果發表會中表示，英文是運動選手很重要的語言，鼓勵民眾要學好英文，在運動賽...

五月天高雄嗨唱 有免費接駁車可搭

時隔4年，五月天重返高雄世運主場館，連續兩個周末舉辦「好好好想見到你」演唱會，昨天是第一天，散場時高雄捷運加開13次列車...

高雄昨晚3區路燈不亮 陳其邁怒批台電「落漆！」

高雄市三民區 、苓雅區、鳳山區昨晚有大範圍路燈不亮，養工處會同台電人員到場了解，經查是台電供電異常。高雄市長陳其邁今天參...

屏東農產小旅行 首發團從佳冬蓮霧走向麟洛香檬

屏東縣是盛產優質農產品且具豐富觀光資源的縣市，針對疫後需求大增的國旅需求，縣府發想結合各季時節的當令農漁產和傑出農漁業代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。