屏縣公教人員未婚聯誼男性報名超踴躍 明年舉辦兩場

屏東縣府趁疫情緩和後，耶誕節昨舉辦今年度第二場公教人員未婚聯誼活動，男性報名超踴躍有97人報名，最後用抽籤方式抽出27人，女性部分，在報名前一周僅個位數，後來在各局處推播下27人參加，盼為有緣人搭起幸褔鵲橋，縣府預計27日通知配對成功結果。

屏東縣府人事處指出，為讓前幾場人數爆滿無緣錄取者有更多機會，趁疫情緩和之際，下半年加碼舉辦聯誼活動，有逾百名公教及國營事業人員報名，為感謝大家參與，從原先40名參加名額，例外開放到錄取54名男女。

屏東縣府舉辦未婚聯誼活動超過8年，參加對象是中央各部會、各縣市政府（含所屬機關學校等）、各縣市議會與國（公）營事業機構等機關編制內單身公教職員與約聘僱人員，今年上半年場次在4月舉行，原訂男、女各20人參加，結果吸引男生110多人報名、女生36人報名，抽籤決定參加名單，男生中籤率僅2成。

下半年疫情趨緩，縣府選在耶誕節舉辦，這次聯誼活動男性有97人報名，最後抽籤抽出27人，女性部分則是在報名前一周僅個位數，後來請衛生局、主計處、社會處等未婚女性較多單位推播下，有27名女性參加

昨天聯誼活動選在屏東市餐廳，活動後也能互相邀約共遊屏東公園，欣賞屏東聖誕雪景，延續幸福情緣，昨天參與有台中、高雄、屏東縣都有，以高屏居多，男、女各有三名40多歲，其他多為2、30歲。