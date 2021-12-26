快訊

新北確診男到過板橋環球美食街用餐 該專櫃今暫停營業

屏縣公教人員未婚聯誼男性報名超踴躍 明年舉辦兩場

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府趁疫情緩和後，在耶誕節昨舉辦今年度第二場公教人員未婚聯誼活動，共有54人參加，縣府27日通知配對成功結果。圖／屏東縣府提供
屏東縣府趁疫情緩和後，在耶誕節昨舉辦今年度第二場公教人員未婚聯誼活動，共有54人參加，縣府27日通知配對成功結果。圖／屏東縣府提供

屏東縣府趁疫情緩和後，耶誕節昨舉辦今年度第二場公教人員未婚聯誼活動，男性報名超踴躍有97人報名，最後用抽籤方式抽出27人，女性部分，在報名前一周僅個位數，後來在各局處推播下27人參加，盼為有緣人搭起幸褔鵲橋，縣府預計27日通知配對成功結果。

屏東縣府人事處指出，為讓前幾場人數爆滿無緣錄取者有更多機會，趁疫情緩和之際，下半年加碼舉辦聯誼活動，有逾百名公教及國營事業人員報名，為感謝大家參與，從原先40名參加名額，例外開放到錄取54名男女。

屏東縣府舉辦未婚聯誼活動超過8年，參加對象是中央各部會、各縣市政府（含所屬機關學校等）、各縣市議會與國（公）營事業機構等機關編制內單身公教職員與約聘僱人員，今年上半年場次在4月舉行，原訂男、女各20人參加，結果吸引男生110多人報名、女生36人報名，抽籤決定參加名單，男生中籤率僅2成。

下半年疫情趨緩，縣府選在耶誕節舉辦，這次聯誼活動男性有97人報名，最後抽籤抽出27人，女性部分則是在報名前一周僅個位數，後來請衛生局、主計處、社會處等未婚女性較多單位推播下，有27名女性參加

昨天聯誼活動選在屏東市餐廳，活動後也能互相邀約共遊屏東公園，欣賞屏東聖誕雪景，延續幸福情緣，昨天參與有台中、高雄、屏東縣都有，以高屏居多，男、女各有三名40多歲，其他多為2、30歲。

縣府人事處表示，忙碌的公教員工往往很難跨出生活圈、擴展交友圈，縣府樂於舉辦聯誼活動，提供單身同仁一個機會，也期盼未來如有成功覓得良緣者，歡迎告知喜訊，讓縣府一起致喜，明年會舉辦兩場，上下年度各一場。

屏東縣府趁疫情緩和後，在耶誕節昨舉辦今年度第二場公教人員未婚聯誼活動，共有54人參加，縣府27日通知配對成功結果。圖／屏東縣府提供
屏東縣府趁疫情緩和後，在耶誕節昨舉辦今年度第二場公教人員未婚聯誼活動，共有54人參加，縣府27日通知配對成功結果。圖／屏東縣府提供
屏東縣府趁疫情緩和後，在耶誕節昨舉辦今年度第二場公教人員未婚聯誼活動，共有54人參加，縣府27日通知配對成功結果。圖／屏東縣府提供
屏東縣府趁疫情緩和後，在耶誕節昨舉辦今年度第二場公教人員未婚聯誼活動，共有54人參加，縣府27日通知配對成功結果。圖／屏東縣府提供

屏東縣 聯誼 疫情

延伸閱讀

回想爭取屏東特殊教育學校 潘孟安參加10週年校慶

屏東農產小旅行 首發團從佳冬蓮霧走向麟洛香檬

屏東落山風藝術季 感受風動創意裝置

屏東耶誕市集濃濃異國風 限定耶誕雙層巴士登場

相關新聞

高雄甲仙山區的一盞明燈 銅板樂園送萬件衣物為弱勢送暖

近期台灣受大陸冷氣團影響，氣溫明顯變冷；位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣...

高雄二仁溪紅樹林步道重啟 近距離觀察招潮蟹、彈塗魚

高雄市茄萣區二仁溪紅樹林步道穿梭於紅樹林間，觀光局去年斥資750多萬元重新打造後開放使用，也與去年與茄萣舢筏協會攜手合作...

奧運拳擊銅牌黃筱雯 鼓勵民眾學好英文很重要

獲得奧運拳擊銅牌國手黃筱雯，今天在澎湖一場英語成果發表會中表示，英文是運動選手很重要的語言，鼓勵民眾要學好英文，在運動賽...

五月天高雄嗨唱 有免費接駁車可搭

時隔4年，五月天重返高雄世運主場館，連續兩個周末舉辦「好好好想見到你」演唱會，昨天是第一天，散場時高雄捷運加開13次列車...

高雄昨晚3區路燈不亮 陳其邁怒批台電「落漆！」

高雄市三民區 、苓雅區、鳳山區昨晚有大範圍路燈不亮，養工處會同台電人員到場了解，經查是台電供電異常。高雄市長陳其邁今天參...

屏東農產小旅行 首發團從佳冬蓮霧走向麟洛香檬

屏東縣是盛產優質農產品且具豐富觀光資源的縣市，針對疫後需求大增的國旅需求，縣府發想結合各季時節的當令農漁產和傑出農漁業代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。