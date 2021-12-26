回想爭取屏東特殊教育學校 潘孟安參加10週年校慶

屏東縣長潘孟安今天在臉書po文表示，當立委時就積極向中央爭取屏東特殊教育學校，昨天10週年校慶，他特地前往參加，只因「疼惜弱勢者，是他從政的初衷」。

潘孟安在臉書（Facebook）表示，「看見孩子們的成長與自信心，我相信家長們一定比誰都感動，這就是設立特教學校最重要的初衷！」

他表示，昨天耶誕節全屏東有許多學校舉辦校慶，更有不少百年老校過生日，沒辦法全部跑透透祝福，但是一定要到屏東特教學校10週年校慶，恭喜所有孩子們。

他說，疼惜弱勢者，是從政的初衷，還記得剛上任立委時，聽見許多慢飛天使家庭的心聲，孩子國中之後必須要到台南的特教學校就讀，父母親沒辦法負擔的，就只能讓孩子待在家裡，沒辦法出門學習，從此與社會斷了接觸。

因此，潘孟安「極力奔走，向中央爭取屏東必須設立特教學校，讓孩子們不用遠赴他鄉，也能減輕家長的重擔，在眾人努力下，屏東特教學校2009年開始籌備，2011年8月正式設校，更有宿舍和校車全縣接送，從國小到高中部，讓屏東身心障礙學生走出家門就近上學，培養自信跟獨立，達到教育平權。」

潘孟安表示，上任縣長後，縣府團隊也在許多鄉鎮成立身心障礙日照中心，讓更多社會角落被遺忘的孩子能夠走出來。

潘孟安有感而發地說，10週年走來特別漫長，校長說現在已經有近400名孩子畢業，更有不少校友走入社會投入工作，從被照顧者到貢獻者，看見光明與希望的力量，在這感恩的日子，心裡溫暖也踏實。