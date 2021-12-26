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高雄甲仙山區的一盞明燈 銅板樂園送萬件衣物為弱勢送暖

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣物，供山區弱勢索取。圖／銅板樂園提供
位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣物，供山區弱勢索取。圖／銅板樂園提供

近期台灣受大陸冷氣團影響，氣溫明顯變冷；位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣物，供山區弱勢索取；12月在園區內掛出1萬5000件，已陸續送出1萬3000多件，另送出500條棉被、毯子。園區雖然經歷過搬遷，善行也曾遭曲解，但園區執行長仍堅守初衷，守護台灣的善良，持續為弱勢送暖。

來自紐西蘭的福爾摩沙反哺基金，以「銅板樂園」標榜要為弱勢及偏鄉孩子打造專屬樂園，同時也提供免費二手物資幫助有需要的人，樂園經營前6年靠基金提供2360萬元經費，且不接受捐款，直到6年過後，才開始陸續島內捐款。

今年銅板樂園在台營運第9年，60歲的執行長李文彬去年5月原承租在屏東市的場地因期滿無法續租，轉至高雄市政府教育局，承租位在甲仙區關山社區中興國小廢校。

李文彬說，隨天氣轉涼，山區有不少原住民、工人都會特別來索取衣物，但有人礙於面子，不敢直接來拿，還會趁晚上或清晨人少的時來領取。

他透露，即使行善多年，還是有人會曲解美意，把免費衣物拿去變賣給二手市集獲利，但他仍希望，物資留給真的需要的人，而不是讓有心人士利用，自己仍會持續免費送物資，堅守初衷，守護台灣的善良。

銅板樂園搬遷到甲仙營運已滿一年，除透過招募物資，供山區弱勢偏鄉家庭免費領取之外，也曾在全台防疫升級三級警戒，停止到校上課改為視訊教學時，幫助募集二手平板、筆記型電腦以及智慧型手機，供山區孩童使用。

此外，隨疫情趨緩，近期銅板樂園恢復免費供應泡麵、咖啡、茶葉、餅乾供需要的人取用，夜晚也會把燈點亮，讓園區24小時開放，也象徵作為守護山區黑夜的一盞明燈。

位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣物，供山區弱勢索取。圖／銅板樂園提供
位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣物，供山區弱勢索取。圖／銅板樂園提供
近期銅板樂園恢復免費供應泡麵、咖啡、茶葉、餅乾供需要的人取用，夜晚也會把燈點亮，讓園區24小時開放。圖／銅板樂園提供
近期銅板樂園恢復免費供應泡麵、咖啡、茶葉、餅乾供需要的人取用，夜晚也會把燈點亮，讓園區24小時開放。圖／銅板樂園提供
位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣物，供山區弱勢索取。圖／銅板樂園提供
位在高雄甲仙關山社區的「銅板樂園」，長期提供免費物資，也在年末備有3萬件，禦寒衣物，供山區弱勢索取。圖／銅板樂園提供

捐款 偏鄉 冷氣團

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