高雄二仁溪紅樹林步道重啟 近距離觀察招潮蟹、彈塗魚

高雄市茄萣區二仁溪紅樹林步道穿梭於紅樹林間，觀光局去年斥資750多萬元重新打造後開放使用，也與去年與茄萣舢筏協會攜手合作，民眾可搭乘娛樂漁筏「白砂崙一號」，一路從出海口向東上至二層行橋，航行於河岸間，近距離觀察種類繁多的水岸動植物，搭配導覽員解說體驗豐富生態。

觀光局表示，除了將原本老舊危險的林間竹子棧道，重新舖設金屬塑木步道，方便遊客觀察潮間帶生物招潮蟹、彈塗魚，體驗紅樹林生態等多樣性。另也設置了觀船平台、觀溪平台，遊客可就近欣賞進出白砂崙漁港及穿梭於二仁溪的漁筏。改造計畫也包含跨越二仁溪河堤的友善斜坡道，提供無障礙生態旅遊空間。

茄萣舢筏協會理事長郭寶琳表示，協會成立至今20多年，早期漁民長期投入河川保育行動，才終於將二仁溪生態搶救回來，也很感謝市府觀光局這次投入經費跟舢筏協會合作，改善老舊危險的二仁溪紅樹林步道，一起守護二仁溪生態環境及推動此區的生態觀光。