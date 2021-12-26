五月天高雄嗨唱 有免費接駁車可搭
時隔4年，五月天重返高雄世運主場館，連續兩個周末舉辦「好好好想見到你」演唱會，昨天是第一天，散場時高雄捷運加開13次列車，加上表訂車次，共用24次列車疏運1萬7500人，散場作業在晚上11點半完成。
根據統計數據，世運主場館周邊道路包含，翠華路、左楠路、軍校路等湧入大量車潮。截至昨晚11點半，捷運R17世運站單日進出人次約為3萬6790人，接駁車達127車次，約5877人次。
今晚及12月31日、明年1月1日還有3場演唱會，高市交通局一樣規畫捷運、接駁車等疏運方式。
交通局表示，高雄捷運配合演唱會加密班次疏運遊客，另為疏運外縣市民眾，搭乘台鐵及高鐵的樂迷，可於台鐵新左營站（高鐵左營站）「北1出口」處，轉搭免費接駁車前往世運主場館。散場疏運部分，樂迷同樣可於世運大道（南側）搭乘免費接駁車返回台鐵新左營站。
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