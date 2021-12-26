快訊

石虎與光電的生態零和拉鋸戰 養好老鼠會是解方？

「連環泡」女星方芳喜曬中國身分證 網驚揭真相：還是能用健保

五月天高雄嗨唱 有免費接駁車可搭

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
五月天昨晚高雄首場演唱會，高捷世運站疏運情況。記者林巧璉／翻攝
五月天昨晚高雄首場演唱會，高捷世運站疏運情況。記者林巧璉／翻攝

時隔4年，五月天重返高雄世運主場館，連續兩個周末舉辦「好好好想見到你」演唱會，昨天是第一天，散場時高雄捷運加開13次列車，加上表訂車次，共用24次列車疏運1萬7500人，散場作業在晚上11點半完成。

根據統計數據，世運主場館周邊道路包含，翠華路、左楠路、軍校路等湧入大量車潮。截至昨晚11點半，捷運R17世運站單日進出人次約為3萬6790人，接駁車達127車次，約5877人次。

今晚及12月31日、明年1月1日還有3場演唱會，高市交通局一樣規畫捷運、接駁車等疏運方式。

交通局表示，高雄捷運配合演唱會加密班次疏運遊客，另為疏運外縣市民眾，搭乘台鐵及高鐵的樂迷，可於台鐵新左營站（高鐵左營站）「北1出口」處，轉搭免費接駁車前往世運主場館。散場疏運部分，樂迷同樣可於世運大道（南側）搭乘免費接駁車返回台鐵新左營站。

五月天演唱會免費接駁車路線。圖／高雄市交通局提供
五月天演唱會免費接駁車路線。圖／高雄市交通局提供
五月天演唱會交通資訊圖。圖／高雄市交通局提供
五月天演唱會交通資訊圖。圖／高雄市交通局提供

捷運 演唱會 台鐵

延伸閱讀

五月天高雄開唱吸3.7億 怪獸帶「女兒」賣萌了

五月天高雄開唱 台鐵高捷延長營運、高鐵站免費接駁

五月天跨年開唱 一卡通推跨年主題版、螢光棒鑰匙圈

五月天重返高雄！首場明天登場 周邊交管看這裡

相關新聞

五月天高雄嗨唱 有免費接駁車可搭

時隔4年，五月天重返高雄世運主場館，連續兩個周末舉辦「好好好想見到你」演唱會，昨天是第一天，散場時高雄捷運加開13次列車...

高雄昨晚3區路燈不亮 陳其邁怒批台電「落漆！」

高雄市三民區 、苓雅區、鳳山區昨晚有大範圍路燈不亮，養工處會同台電人員到場了解，經查是台電供電異常。高雄市長陳其邁今天參...

屏東農產小旅行 首發團從佳冬蓮霧走向麟洛香檬

屏東縣是盛產優質農產品且具豐富觀光資源的縣市，針對疫後需求大增的國旅需求，縣府發想結合各季時節的當令農漁產和傑出農漁業代...

今天還有！霓虹派對2.0壓軸 呼應高流燈光秀更有可看性

在高雄市區愛河畔一連4個周末的「霓虹派對2.0」，每周有不同攤車，有人一連逛四周，大呼過癮，今天是壓軸，想感受海港城市獨...

亞麥來了！ 推出第二張專輯開著「部落菜車」從家鄉開唱

屏東縣瑪家鄉原民歌手卓亞麥繼2019年10月發行個人首張創作專輯「185上藍調」，這兩年多來受疫情影響，音樂演出機會驟減...

金門「後浦+券」 推廣數位消費

金門縣後浦商圈耶誕市集首日就吸引近千位遊客到攤位消費，創造30萬以上的消費金額，不過，這次商圈推出消費方式多元化，除了現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。