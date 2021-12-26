聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄昨晚3區路燈不亮 陳其邁怒批台電「落漆！」
高雄市三民區 、苓雅區、鳳山區昨晚有大範圍路燈不亮，養工處會同台電人員到場了解，經查是台電供電異常。高雄市長陳其邁今天參加愛河灣遊艇碼頭A區簽約受訪時，怒指台電很「落漆」，內部應該要檢討。
高雄市鳳山、苓雅、三民區昨晚6點多有大範圍路燈不亮，道路一片漆黑，造成用路人不便。由於今年7月、9月、11月，鳳山區福誠里、中和里等地都有大面積路燈不亮通報，事隔一個多月，昨晚中和里信義街、裕昌街、青年路等地路燈又通報故障。市議員李雅靜通報台電公司及市府養工處緊急處理，並提醒行經路燈故障區域的民眾要注意安全。
經台電搶修，昨晚8點40分前陸續恢復。
陳其邁今天表示，經了解是台電線路的問題，他是很不高興，這種很「落漆」的事情、根本不應該發生的事情，台電電內部應該要檢討，不應該一而再、再而三的發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言