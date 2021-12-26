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高雄昨晚3區路燈不亮 陳其邁怒批台電「落漆！」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市三民區、苓雅、鳳山昨晚又有大範圍路燈不亮，高雄市長陳其邁今天參加愛河灣遊艇碼頭A區簽約受訪時，怒指台電很「落漆」，內部應該要檢討。記者徐如宜／攝影
高雄市三民區、苓雅、鳳山昨晚又有大範圍路燈不亮，高雄市長陳其邁今天參加愛河灣遊艇碼頭A區簽約受訪時，怒指台電很「落漆」，內部應該要檢討。記者徐如宜／攝影

高雄市三民區 、苓雅區、鳳山區昨晚有大範圍路燈不亮，養工處會同台電人員到場了解，經查是台電供電異常。高雄市長陳其邁今天參加愛河灣遊艇碼頭A區簽約受訪時，怒指台電很「落漆」，內部應該要檢討。

高雄市鳳山、苓雅、三民區昨晚6點多有大範圍路燈不亮，道路一片漆黑，造成用路人不便。由於今年7月、9月、11月，鳳山區福誠里、中和里等地都有大面積路燈不亮通報，事隔一個多月，昨晚中和里信義街、裕昌街、青年路等地路燈又通報故障。市議員李雅靜通報台電公司及市府養工處緊急處理，並提醒行經路燈故障區域的民眾要注意安全。

經台電搶修，昨晚8點40分前陸續恢復。

陳其邁今天表示，經了解是台電線路的問題，他是很不高興，這種很「落漆」的事情、根本不應該發生的事情，台電電內部應該要檢討，不應該一而再、再而三的發生。

高雄鳳山區中和里昨晚路燈不亮，道路一片黑暗。圖／李雅靜服務處提供
高雄鳳山區中和里昨晚路燈不亮，道路一片黑暗。圖／李雅靜服務處提供

台電 高雄市 陳其邁

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