高雄昨晚3區路燈不亮 陳其邁怒批台電「落漆！」

高雄市三民區 、苓雅區、鳳山區昨晚有大範圍路燈不亮，養工處會同台電人員到場了解，經查是台電供電異常。高雄市長陳其邁今天參加愛河灣遊艇碼頭A區簽約受訪時，怒指台電很「落漆」，內部應該要檢討。

高雄市鳳山、苓雅、三民區昨晚6點多有大範圍路燈不亮，道路一片漆黑，造成用路人不便。由於今年7月、9月、11月，鳳山區福誠里、中和里等地都有大面積路燈不亮通報，事隔一個多月，昨晚中和里信義街、裕昌街、青年路等地路燈又通報故障。市議員李雅靜通報台電公司及市府養工處緊急處理，並提醒行經路燈故障區域的民眾要注意安全。

經台電搶修，昨晚8點40分前陸續恢復。