屏東農產小旅行 首發團從佳冬蓮霧走向麟洛香檬
屏東縣是盛產優質農產品且具豐富觀光資源的縣市，針對疫後需求大增的國旅需求，縣府發想結合各季時節的當令農漁產和傑出農漁業代表，歷時半年籌劃推出「屏東好好，漫旅南方園」農產小旅行，規畫5條遊程，結合屏東冬季盛產蓮霧和香檬的首發團今天出發，由達人引領了解當季水果的生產歷程和行銷巧思，遊客直呼是讓人驚豔的農產小旅行。
「來點不一樣的農漁產小旅行！」縣府農業處長鄭永裕說，屏東縣為農業大縣，疫後國旅市場需求大增，縣府特別結合農漁產品產季配搭小旅行，安排5條漫旅遊程，1月的蓮霧和香檬路線、2月的香蕉和蜜棗路線、4月的洋蔥和紅豆路線、5月的芒果路線，6月的檸檬和鳯梨路線，另有枋寮佳冬的養殖石斑，都是縣內當季最亮眼的農漁產品，遊程中搭配知名觀光景點，讓屏東的農業及觀光做最完美的呈現。
他說，明年6、7月間將推出成果市集活動，透過多元性的展銷，並搭配不同主廚巧思使用屏東最新鮮食材，讓民眾在可以品嚐新鮮果物及變化出的菜色和農產加工品； 此外，透過遊程的行銷推廣自民眾擴及企業未來在企業端銷售開發相關遊程，企業員工透過體驗遊程的過程中，增加對屏東農民及農產品的信任及肯定，加強對於果物的購買上、企業大量團購、及伴手禮禮盒的推廣，有助提升農產品的未來銷售。
首發團今天從佳冬蓮霧走向麟洛香檬，上午在佳冬農會展開蓮霧探索旅程透過導覽及手作，實際來到果園品嚐，進而認識不同種類的蓮霧品種，再前往麟洛鄉永信合作社，透過採果樂趣認識香檬的食用好處，透過果園小旅行，深度認識屏東農產品，縣府除和有代表性的農家合作，也希望透過整合行銷新創意，帶動屏東農產品在市場上的推廣，相關活動和報名可上「屏東農好」臉書粉絲專頁。
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