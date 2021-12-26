今天還有！霓虹派對2.0壓軸 呼應高流燈光秀更有可看性

在高雄市區愛河畔一連4個周末的「霓虹派對2.0」，每周有不同攤車，有人一連逛四周，大呼過癮，今天是壓軸，想感受海港城市獨有耶誕派對氣氛千萬別錯過。

高雄市觀光局表示，霓虹派對 NEON PARTY 2.0自12月開辦以來，每一周有不同驚喜，特色風格餐飲、原創手作更是每週變化，前3個周六、日累計逾13萬人次到訪，很多遊客攜家帶眷、揪好姊妹一來再來。

昨天是耶誕節，各式風格75展攤在愛河畔傳遞幸福感，融合音樂、耶誕元素，許多民眾在周圍草地席地而坐，愜意地享用耶誕大餐、聽音樂，也觀賞燈光秀，視覺、味覺一次滿足。

12月25、26日壓軸登場的耶誕風特色餐飲，包含人氣加拿大餐廳Yaletown Bistro 耶魯小鎮獻上經典的嫩肩小排，還有煙燻牛加上米飯作成的中西式炙燒煙燻牛壽司。也邀請到豪邁美式街頭風「胖奇熱狗堡Punch Hotdog」，主打長40公分特製超長熱狗，一個人一定吃不完，就是要找朋友一起同享。還有西班牙頓飯、比利時鬆餅等，異國風味應有盡有。除了飲食攤位，還有手作帽、手寫創意春聯、多肉植物、寵物零嘴等攤位。

霓虹派對2.0旁的愛河，目前為搭配台灣燈會進行光環境優化，範圍涵蓋愛河周邊大港橋到建國橋等6座橋體，晚上可坐在愛河邊觀看燈光秀。再沿著愛河往下游走，晚間6點30分至10點，每半點、整點在高流各有一場絢爛的耶聖光影秀。