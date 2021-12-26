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亞麥來了！推出第二張專輯開著「部落菜車」從家鄉開唱

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉原民歌手卓亞麥（中）發行第二張專輯「部落菜車」，以菜車走唱方式，與185樂隊法拉司（右）、傅雨帆（左）在部落展開快閃式巡迴演出。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉原民歌手卓亞麥（中）發行第二張專輯「部落菜車」，以菜車走唱方式，與185樂隊法拉司（右）、傅雨帆（左）在部落展開快閃式巡迴演出。記者劉星君／攝影

屏東縣瑪家鄉原民歌手卓亞麥繼2019年10月發行個人首張創作專輯「185上藍調」，這兩年多來受疫情影響，音樂演出機會驟減，回歸平常農作，種芒果，在朋友鼓勵下展開新歌創作，日常生活經驗累積成創作養分，今年12月推出第二張「部落菜車Bicai」。他大叔式的部落藍調，期盼成部落菜車音樂。

卓亞麥也以「部落菜車」概念發想，部落間巡迴，「亞麥來了！亞麥來了！」猶如部落間常見的菜車，穿梭部落。卓亞麥說，部落經常看見賣菜小發財車，很有感情，此張專輯讓大家沒有距離感。

卓亞麥說，他到現在還是會想起山林部落間穿梭的菜車音樂，親土地的悠揚樂聲，或是70到80年代鄧麗君的小城故事，都是他喜愛的音樂，此次專輯名稱定為部落菜車，希望將他大叔式部落藍調，成為老闆們都會播上的菜車音樂。

部落菜車Bicai（排灣族語，諧音即為閩南語的「買菜」），卓亞麥說，就像是不離不棄的老朋友，定時遊走山中部落，擴音器傳來的叫賣聲與音樂問候，同時也提醒是不是該為家裡添購一些食材與家用品了。雖然小時候的爆米香和雞蛋冰，或者是包子饅頭的叫賣聲都可能不再有，但音樂與歌聲是會永久留存的。

卓亞麥說，「部落菜車」專輯比較接地氣，「185上藍調」則是熱鬧搖滾。這兩年因為疫情關係，演出機會驟減，平常務農維生，種土芒果，他也將生活中日常累積為創作養分，創作兩首歌曲「斜坡上的情人」、「原鄉出外人」等。

「斜坡上的情人」歌曲，除了用國語歌詞訴說欣中的愛戀外，也譜寫排灣族母語如詩詞般的情愫。另首新歌「原鄉出外人」，將部落青年異鄉工作打拚的心境，透過音樂和母語傳遞分享。

專輯封面邀請屏東大學原民專班學生、排灣族部落青年柯妍妃設計發想，黃色代表被陽光照射的地方，充滿溫暖。地圖上屏東、台東各原住民鄉鎮，不同顏色代表每個部落有豐富自然資源。山裡穿梭的小貨車，走過的公路是山的紋路也是人與人的連結，以遊走山中的部落菜車為主體構思，創造出音樂和土地親密連結的音符。

「部落菜車Bicai」專輯今年12月正式發行，他也以菜車走唱方式，和185樂隊法拉司、傅雨帆走進原鄉部落，快閃演出，以瑪家鄉為起點，再由185線沿線走唱泰武鄉、來義鄉、春日鄉、牡丹鄉與台東的大武鄉、太麻里鄉與鐵花村音樂聚落。

屏東縣瑪家鄉原民歌手卓亞麥（中）發行第二張專輯「部落菜車」，以菜車走唱方式，與185樂隊法拉司（右）、傅雨帆（左）在部落展開快閃式巡迴演出。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉原民歌手卓亞麥（中）發行第二張專輯「部落菜車」，以菜車走唱方式，與185樂隊法拉司（右）、傅雨帆（左）在部落展開快閃式巡迴演出。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉原民歌手卓亞麥（中）發行第二張專輯「部落菜車」，以菜車走唱方式，與185樂隊法拉司（右）、傅雨帆（左）在部落展開快閃式巡迴演出。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉原民歌手卓亞麥（中）發行第二張專輯「部落菜車」，以菜車走唱方式，與185樂隊法拉司（右）、傅雨帆（左）在部落展開快閃式巡迴演出。記者劉星君／攝影
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屏東縣瑪家鄉原民歌手卓亞麥（中）發行第二張專輯「部落菜車」，以菜車走唱方式，與185樂隊法拉司（右）、傅雨帆（左）在部落展開快閃式巡迴演出。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉原民歌手卓亞麥（中）發行第二張專輯「部落菜車」，以菜車走唱方式，與185樂隊法拉司（右）、傅雨帆（左）在部落展開快閃式巡迴演出。記者劉星君／攝影

屏東縣 排灣族 疫情

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