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「富邦大無疆」聖誕趴 住戶攜手做公益送暖

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
富邦建設公益暖心園遊會出現耶誕老人，與住戶同樂。記者王昭月／攝影
富邦建設公益暖心園遊會出現耶誕老人，與住戶同樂。記者王昭月／攝影

今天是耶誕節，富邦建設在高雄鳳山和德兒樂公園舉辦一場暖心的園遊會，邀「富邦大無疆」住戶共度，募得的發票全數捐給「希恩之家」，作為關懷婦嬰之用，社區逾500住戶及其親友攜手送暖，別具意義。

和德兒童公園地4500坪，由「富邦大無疆」社區大樓環繞包覆。今年耶誕節，富邦建設在公園舉辦「聖誕趴」，邀住戶聯誼同時做公益，為大家製造很棒的睦鄰機會。

富邦建設業務部協理黃楷鈞說，「富邦大無疆」是富邦建設進軍高雄首案，也是鳳山區大型造鎮計畫，興建前即認養鄰近兩座公園，營造萬坪綠覆生活場域，讓住戶永享優質環境。

優質環境除能吸引品味相投的民眾為鄰，也有助於房地產抗跌增值，承銷的上揚國際建築團隊三處指出，富邦大無疆4年前剛開賣時，每坪約20萬元到23萬元，現在已站上3字頭，漲幅可觀。

今天這場慶祝耶誕的園遊會，安排許多精采表演，住戶憑發票就能暢遊創藝市集，體驗手作小物 ，還能在餐車市集兌換美食，並獲贈聖誕小禮，不少住戶領回聖誕紅盆栽，感受濃濃的耶誕氣息。

富邦建設舉辦公益暖心園遊會，邀「富邦大無疆」住戶共度 ，募得的發票全數贈予「希恩之家」，用作關懷婦嬰用途。記者王昭月／攝影
富邦建設舉辦公益暖心園遊會，邀「富邦大無疆」住戶共度 ，募得的發票全數贈予「希恩之家」，用作關懷婦嬰用途。記者王昭月／攝影
參加富邦建設公益暖心園遊會的住戶，開心留影。記者王昭月／攝影
參加富邦建設公益暖心園遊會的住戶，開心留影。記者王昭月／攝影

發票 耶誕節 房地產

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