高雄三行政區路燈大罷工！聖誕老公公找不到回家的路

高雄鳳山又停電了！高市議員李雅靜晚間7點多接獲民眾通報，鳳山區中和里信義街、裕昌街、青年路等地路燈不亮，今天是耶誕節，「聖誕老公公找不到回家的路了」。市府養工處表示，今晚在三民區、苓雅區、鳳山區都有路燈不亮通報，初步調查是台電公司供電異常，陸續恢復供電。

今年7月、9月與11月，鳳山區福誠里、中和里等地都有大面積路燈不亮通報，事隔一個多月，今晚在中和里信義街、裕昌街、青年路等地路燈又通報故障。議員李雅靜發現後通報台電公司及市府養工處緊急處理，並提醒行經路燈故障區域的民眾要注意安全。

高市工務局養工處表示，今晚6點27分1999專線通報三民區 、苓雅區、鳳山區有大範圍路燈不亮，養工處會同台電人員到場了解，經查是台電供電異常，經修復，晚間6點40三民區先正常放亮，8點20分苓雅區復電，8點40 鳳山區接續放亮，至於異常原因，會要求台電查明，並預防發生。