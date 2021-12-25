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高雄三行政區路燈大罷工！聖誕老公公找不到回家的路

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄鳳山區中和里道路一片黑暗。圖／李雅靜服務處提供
高雄鳳山區中和里道路一片黑暗。圖／李雅靜服務處提供

高雄鳳山又停電了！高市議員李雅靜晚間7點多接獲民眾通報，鳳山區中和里信義街、裕昌街、青年路等地路燈不亮，今天是耶誕節，「聖誕老公公找不到回家的路了」。市府養工處表示，今晚在三民區、苓雅區、鳳山區都有路燈不亮通報，初步調查是台電公司供電異常，陸續恢復供電。

今年7月、9月與11月，鳳山區福誠里、中和里等地都有大面積路燈不亮通報，事隔一個多月，今晚在中和里信義街、裕昌街、青年路等地路燈又通報故障。議員李雅靜發現後通報台電公司及市府養工處緊急處理，並提醒行經路燈故障區域的民眾要注意安全。

高市工務局養工處表示，今晚6點27分1999專線通報三民區 、苓雅區、鳳山區有大範圍路燈不亮，養工處會同台電人員到場了解，經查是台電供電異常，經修復，晚間6點40三民區先正常放亮，8點20分苓雅區復電，8點40 鳳山區接續放亮，至於異常原因，會要求台電查明，並預防發生。

鳳山區之前接連發生路燈與住戶用電不亮，高雄市長陳其邁責成經發局、台電公司等單位組專案小組，要求全面檢修與更新相關設備，但幾乎每個月都有停電事故通報。

鳳山區今年已經發生多次路燈故障通報，道路一片黑暗。圖／李雅靜服務處提供
鳳山區今年已經發生多次路燈故障通報，道路一片黑暗。圖／李雅靜服務處提供
高雄鳳山區中和里路燈不亮。圖／李雅靜服務處提供
高雄鳳山區中和里路燈不亮。圖／李雅靜服務處提供

台電 李雅靜 停電 高雄市 耶誕節

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