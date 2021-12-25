中山扶輪社發起公益計畫 嘉惠屏東迦南憨兒之家
中山扶輪社聯合國際扶輪社3510地區第三分區友社，今天前往屏東縣內埔鄉，捐贈迦南身心障礙養護院建院「扶輪有愛溫馨憨房」，提供16套全新的床組與桌椅等，為老憨兒送來最好的耶誕禮物，讓他們可以有更舒適的生活環境。
這項公益活動由中山扶輪社社長常偉倫發起及主辦，號召第三分區友社共襄盛舉，總經費近30萬元，常偉倫表示，這次所募得的經費，全數用於購買16組單人書架型實木床架、床墊、實木桌椅、塑膠折疊椅及10組殺菌燈，提供可以自由走動的老憨兒使用，讓新建的迦南憨兒之家寢室更溫馨、更有家的感覺。迦南身心障礙養護院於民國97年1月1日正式成立，安置對象主要是領有身心障礙手冊之植物人、重癱臥床、智能障礙者等，依不同障礙情形給予適當的照顧。
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