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馬祖耶誕市集結合街道遊戲 推廣共融式遊樂場

中央社 / 連江縣25日電

馬祖南竿清水今天舉辦一場耶誕市集結合街道遊戲，推廣共融式遊樂場理念，讓遊樂場成為0至99歲的共享空間，滿足不同年紀民眾的使用需求。

馬祖父母自發舉辦耶誕親子活動，希望透過「溫柔改變世界」的方式，推廣共融遊戲場理念，更進一步培養馬祖民眾參與公眾事務的意願，增加與政府相關單位溝通機會。

活動集結馬祖父母們的手作遊戲，將南竿清水公園化為環境遊樂場，而共辦活動的馬祖家扶基金會也擺攤支持，陪伴父母們了解共融式公園分齡適能設計、國家安全法規上各項遊具規格、針對不同年齡層需求的活動空間規劃想法。

關心共融遊戲場議題的馬祖民眾蘇雅慧受訪表示，馬祖具備「每個地方都是孩子的遊戲場」潛力，目前有2處共融式遊樂場，未來共融公園可能是地方發展趨勢，希望透過街道遊戲的體驗蒐集意見，讓政府單位未來籌備也可以理解民眾實際需求。

蘇雅慧認為，馬祖具有天然環境資源可融合，不必過度連結地方意象而外加設計。遊樂場是小朋友的社交關係學習場域，透過觀察同伴需求促成互助協力發展，促進多元能力刺激與成長。

蘇雅慧說，透過遊戲與市集創造多元形式，向政府、地方民眾與家長推廣共融理念，共融公園或遊樂場不僅是關注遊戲設施刺激度跟安全議題，希望持續推動與說服民眾了解，沒有絕對安全的設施，但可透過適當環境讓長者教育孩子辨別危險、學習自我保護，讓遊樂場成為符合滿足0至99歲民眾的共享空間。

馬祖 南竿

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