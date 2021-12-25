烏魚的故鄉 高雄茄萣烏魚節今熱鬧登場

高雄市茄萣區公所主辦2021茄萣烏魚海鮮美食節今天下午登場，現場由19個社區擺攤免費提供在地特色美食，並有市集、限量烏魚特賣等，高雄市長陳其邁傍晚也到場，化身最佳推銷員，叫賣新鮮烏魚，陳其邁說，茄萣除了烏魚子還有許多銅板美食，歡迎民眾前往旅遊。

茄萣區長鄭美華表示，過去茄萣最廣為人知的特產就是烏魚，但近幾年受極端氣候影響，部分烏魚在中北部、大陸沿岸就被攔截，造成烏魚量減少，但茄萣不僅有烏魚，還有各式特產，現場除了市集，自上午8點起也安排3條輕旅行，行程一開放報名立即秒殺，邀遊客前往旅遊，品嘗最新鮮的海產。

茄萣區公所表示，烏魚節舉辦第20年，現場安排節目表演、虱目魚丸DIY，並配合古早遊戲風，結合主題概念設計古早遊戲，還有限量400尾、一尾50元的烏魚殼特賣，也邀在地攤商製作烏魚創意料理如烏魚子雞蛋糕、烏魚殼御飯糰等。

茄萣區公所表示，在地的輕旅行遊程帶領遊客走訪二仁溪濕地生態及茄萣漁村半日遊，結合興達港動力帆船進行二仁溪生態導覽，共3梯次、每梯30人名額迅速搶空。