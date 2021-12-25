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趙天麟38區公益路跑今抵那瑪夏甲仙 元旦將跑市區
立委兼民進黨高市黨部主委趙天麟是馬拉松愛好者，公投結束後恢復大高雄38區公益路跑活動，今天清晨帶領跑友在那瑪夏區達卡努瓦里與甲仙區路跑，路程共11公里，今天也透過活動致贈公益發展基金給那瑪夏原住民婦女永續發展協會及甲仙國小拔河隊，以行動支持偏鄉社區與學校。
一起路跑活動在5年前的耶誕節啟動，今年耶誕節前往高雄市與嘉義縣接轄的那瑪夏開跑，參與跑友天未亮開車上山，眾人在晨光中起跑，飽覽玉打山下美麗景色，跑完6.8公里路程後，眾人前往卡努瓦里知名店家「深山裡的麵包店」品嘗剛出爐的美味窯烤麵包。
隨後眾人轉往甲仙前進，5.4公里路程包含距離甲仙市區有段距離的彩繪神明村，Q版神明壁畫讓眾人對偏鄉社區的創意及活力留下深刻印象。
趙天麟說，甲仙小林村在八八風災中遭逢滅村困境，不少家庭因此離散，甲仙國小拔河隊紀錄片「拔一條河」感動無數人，連中華郵政也發行紀念郵票，感佩他們的正向及勵志精神。
服務處指出，為迎接迎接2022年到來，元旦當天，立委趙天麟服務處、民進黨高雄市黨部、橄欖枝基金會、 鳳山慢跑協會、一順享愛跑、紅螞蟻慢跑隊、高雄市紅螞蟻之友會等單位共同主辦鼓山、鹽埕區路跑，歡迎民眾報名參加「一起！3.0大高雄38區公益路跑」。
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