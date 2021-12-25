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陳其邁：高雄可以沒有市長 卻不能少「這個人」
今年疫情警戒導致家庭生活型態改變，有感於弱勢民眾自煮機會增加，更多人需要實物扶助，高雄市慈善團體聯合總會結合近百個公益團體及個人，今天下午在勞工公園辦「港都聯合惜食送暖」活動，以食物愛的力量溫暖500多戶弱勢家庭。市長陳其邁出席活動打趣說，高雄可以沒有市長，卻不能沒有高慈總理事長張來川。
進入歲末年終，高雄市慈善團體聯合總會循往例辦惜食送緩活動，共結合永揚消防安全設備公司、合德慈善會、鋼仁慈善會及佛教慈愛院等公益團體力量，提供價值3千元實物包及2千元物資券給515戶弱勢家庭領取。
活動開始，義剪、春聯書寫、趣味摸彩等攤位擺滿勞工公園，弱勢民眾感受各單位愛心與關懷。理事長張來川說，桃源山區8月水災路毀橋斷，會同協會志工第一時間上山提供資源，各地食物銀行扮演重要角色，未來盼市府支持可以設立更多據點協助弱勢民眾。
市長陳其邁、立委林岱樺、社會局長謝琍琍等人出席活動。陳其邁說，無論是桃源水災或城中城大火，高雄市慈善團體聯合總會從未缺席，今年桃源水災來說，慈善會人員第一批上山，市長是第二批，很多善心人士捐物資，努力分享彼此溫暖，這份情義讓人覺得彌足珍貴，感佩張來川理事長辛苦，「高雄可以沒有市長，但不能沒有張來川理事長」。
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