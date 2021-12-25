把馬祖食譜變情書 料理交流促世代共融

蒐集馬祖家常料理食譜，促成融合世代記憶與故事的媒介，東莒社區發展協會謝鈺鋆將馬祖人的家戶料理發展成「老食情書」食譜，展現「馬祖人餐桌」上的內斂情感。

從台灣來到馬祖東莒從事社區工作的謝鈺鋆，分享東莒島民傳統點心、家戶菜餚的食譜，希望各世代藉由食譜煮出島上的好味道，也透過長照據點發展地方共餐活動，致力以陪伴、製作餐點蒐集長輩記憶，並累積地方餐桌食譜，凝聚文化與情感。

東莒社協成員謝鈺鋆今天在社造成果分享會表示，透過食物連結長輩與青少年，藉由食物挖掘東莒長輩的情感記憶，並成為縮短代溝的媒介，將食譜做成情書，發展出「老食情書」，收錄的菜餚講述馬祖人不擅情感表現，但如何透過烹煮食物表達愛。

謝鈺鋆表示，和東莒長輩相處挖掘許多寶藏，過去因社工背景時常關心青少年，因此透過食物進行世代融合，透過每個人分享維繫情感的一道菜，食譜的傳承不僅展現長輩承受的島嶼艱辛生活，還有想傳承給下一代的生活結晶。

謝鈺鋆分享在陪伴過程中與長輩連結最深的食物，是以地瓜製作的節慶食物「龜桃」，跳脫傳統地方只製作「壽桃」跟「烏龜」形狀，她引進多元創新的壓模與長輩共創傳統節慶，引發長輩的懷念與熱情，讓長輩面對年齡老去，可獲得支持跟陪伴的動力。

馬祖飲食有祖先從原鄉帶來的紅糟老酒料理，也有民國38年後國軍進駐交融的飲食習慣，還有因結婚、工作落地生根的新住民帶入的多元文化料理，豐富成為馬祖人的餐桌。

謝鈺鋆表示，「老食情書」不限馬祖閩東料理，也持續挖掘不同家戶的代表食物，希望呈現東莒島特殊的人情。馬祖每一代因不同文化影響，對食物的感受產生差異，希望透過家鄉食物的味道，讓長輩講述過往生活與點滴，每個人在製作與品嚐食物後，還能感受地方對傳統文化的追尋，以及人與人的情感。