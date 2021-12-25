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馬祖社區營造成果展 分享島嶼多元文化與故事

中央社 / 連江縣25日電

馬祖今天舉辦110年社區營造成果展分享會，透過展覽分享各島社區的多元文化與故事，並以社區交流學習地方營造工作，成為累積發展力量。

連江縣文化處以「花現島嶼社彩」展覽，呈現各島社區發展能量，分別以「播一顆文化種子」、「小故事．大歷史」和「馬祖小學堂」等面向，分享馬祖社區故事、傳統技藝和飲食傳承、社區美學培育成果。

連江縣文化處社造計畫林姓承辦人員受訪表示，馬祖列島具有飲食、信仰、海洋與戰地文化特色，民國91年開始陸續成立社區發展協會，展現地方深耕文化與青年發展動能。

南竿福澳社區陳柏儒分享表示，過去嚴肅的文史紀錄讓廟宇跟年輕人有距離，為讓地方年輕人了解地方信仰，透過製作社區摺頁讓民眾認識神明，內容不僅有神明的信仰簡介，也透過廟宇遶境路徑跟村內傳統產業結合發展地圖故事，讓民眾可在華光大帝廟領取摺頁，實際走訪福澳各地，重遊舊地。

「小故事．大歷史」展區呈現各社協老照片與口述歷史，其中南竿牛角社協透過藝術介入社區和綠能再生美學，舉辦各式工藝與藝術創作工作坊，包含舊物再生、傳統剪花、壁畫彩繪等，透過地方海廢的再生美學價值，帶領社區居民創作與美化環境。

連江縣政府秘書長張龍德致詞表示，社造展現在地多元性，馬祖是台灣唯一非閩南語系地區，社造成果展現跟台灣本島差異性，雖然戶籍人口僅約1萬多人，但許多外籍配偶、不同族群共創地方多元，而社造牽涉人的變動，延續發展面臨考驗，但感謝各社造團隊多年努力，積累成果呈現地方豐富文化。

連江縣政府文化處長吳曉雲致詞表示，馬祖社造因不同變化成為說自己故事的島嶼，近年回歸展現馬祖獨特生活，希望將馬祖生活秀出來，進而在自我認同與地方多元中朝向公共治理、世代前進、多元平權等願景發展，呈現馬祖島嶼博物館的地方特色。

執行單位原典創思規劃顧問有限公司透過展覽與民眾分享文史調查紀錄與故事，欣賞社區努力耕耘的文化特色，馬祖社造成果展今天至12月31日在南竿馬港圖書館1樓展出。

馬祖 信仰 南竿

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