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「屏東聖誕節」推異國市集 還有雙層巴士逛教會

中央社 / 屏東縣25日電

耶誕節期間，在屏東公園的「屏東聖誕節」，縣政府推異國市集，有45個各國美食、飾品的攤位，縣政府也推出雙層露天巴士，載民眾逛市區教會，享受耶誕氣氛。

在屏東公園妝點燈飾的「屏東聖誕節」，昨天晚上開始推出異國市集，現場有45個攤位，吸引滿滿人潮，縣政府向中央社記者表示，耶誕異國市集還剩今天和明天，每天下午4時至晚上10時舉行。

市集邀集日本、牙買加、埃及、緬甸、馬來西亞、蒙古、奧地利及「屏東好物」商家等多國店家販售異國飾品、小物及美食，市集期間還安排多元化的表演節目。

除此外，縣府也推出耶誕露天雙層巴士，帶領民眾逛屏東公園周邊的百年屏東教會及和平教會全台最大薑餅屋，體會教會的耶誕氣氛，雙巴在屏東公園發車，每天晚上6時至9時，每小時1班。

縣府表示，以往屏東公園的點燈到隔年2月28日，今年縮短日程，到明年1月2日，接下來有一系列的活動屏東燈節、文化路徑接駁車、農業博覽會等。

屏東 雙層巴士

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