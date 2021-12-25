金門縣府辦身心障礙者平權活動 盼共創和諧友善社會

為了宣導身心障礙者平權，金門縣府今天假中山林，舉辦「平等參與，共創多元價值」身心障礙者權利公約聯合宣導暨健走活動，社會處長董燊表示，過去縣內身心障礙福利長期都是以現金補助以及機構式照顧為主，但近年在福利社區化中去機構化的興起，強調以家庭為中心，社區為基礎的照顧服務概念，讓身心障礙者能夠走出門融入社區自立生活，對身心障礙者才是最好的幫助。

這項活動今天上午盛大舉行，包括縣府參議翁正義、主計處處長王崑龍、社會處處長董燊及各社福團體代表等都一同參與。

翁正義在致詞時表示，身心障礙福利，一直都是縣府推展社會福利服務的重點項目，肯定社會處團隊近年積極佈建縣內各項社區式照顧服務，除了佈建多樣化的身心障礙服務外，縣府今年更特別針對具有讀寫困難的身心障礙者，以在地開辦的社區式服務作為主題，突破性的推出適合他們能夠閱讀的易讀版手冊。促使他們更易於瞭解本縣社區式服務項目並能夠加以運用。

董燊指出，為達成身心障礙者及其家屬之資訊平權，縣府於今年製作「布建社區式日間照顧服務」、「社區日間作業設施服務」、「多元社區居住與生活服務」之易讀版宣導手冊。過程中亦邀請了專家顧問及服務使用者擔任品管委員共同為易讀本的品質把關，以維持最好的閱讀品質。