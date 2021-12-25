歡慶耶誕節 金門牛排業者請弱勢家庭親子看電影

耶誕節是不少小孩充滿期待的日子，為了讓弱勢族群的小孩也可以有溫馨的假期，孫東寶台式牛排教父金門店負責人李鍾靈今天上午特別招待家扶中心受助家庭親子共計112名，一同前往金獅影城觀賞電影，親子攜手同行，都感到很開心。

李鍾靈表示，耶誕節是一年當中重要的節日之一，因為他自己的雙胞胎子女也在過生日，因此想到家扶中心的弱勢家庭，特別辦了這次活動，讓家扶中心的受助家庭，也能在佳節有個溫馨的親子相聚機會，他說，看到孩子們在看電影時綻放出開心的笑容，他覺得自己做了件很有意義的事，也希望藉此次活動，號召各界可共同加入弱勢家庭扶助關懷的行列，打造一個兒童童年時光的美好回憶。

金門家扶中心主任李桂平也代表受助家庭向李鍾靈表達誠摯的謝意，並頒贈感謝狀。李桂平表示，家扶中心的孩童與家庭，因日常經濟條件的限制，鮮少有機會到電影院進行電影的欣賞，更何況是家庭親子一同進去電影院的高消費育樂，更是只有夢中才有機會嘗到的娛樂活動。此次李鍾靈提供家扶家庭夢寐以求的難得經驗外，也讓親子在生活上有不同的互動模式，增加家庭之間正向能量的互動與對話，更為難能可貴。

家扶中心也特別感謝李鍾靈熱心公益，除提供餐券給服務的家庭使用外，也經常為家扶中心的弱勢家庭貢獻出一份心力，是一位真正的地方優秀青年與企業家。家扶中心也期待未來有更多的機會可與地方企業及團體多方合作，運用不同的節慶機會，給予地方弱勢家庭不同的節慶生活體驗，以及增進親子關係發展的機會。