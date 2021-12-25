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高爾夫球生產大廠明揚科技 為屏東家扶兒圓耶誕心願
每年聖誕節，家扶兒寫下自己的聖誕心願，期盼心願能被聽見，看似簡單的心願，但對於經濟弱勢家庭家扶兒來說，卻來之不易；世界知名高爾夫球廠商明揚國際科技公司，在董事長劉安晧、總經理呂英誠帶領下連續4年與屏東家扶中心攜手家扶兒耶誕許願卡圓夢計畫，今年認捐40份聖誕心願禮物，扶幼主委范安煌今天將明揚的祝福送交課輔班家扶兒，其餘由社工分送至各家庭。
今年新冠肺炎疫情曾三級警戒，對屏東家扶所扶助弱勢家庭來說，更是雪上加霜，為維持基本生活所需，無法滿足孩子心願；7歲的家扶兒小銀，來自隔代教養家庭，父親不負扶養責任，由70歲患有重聽的祖父照顧生活起居，因祖父年邁重聽僅能從事零工，家庭經濟仰賴社福資源；因家中缺乏女性照顧者，小銀從小以男孩模樣生活，個性相當活潑好動。
社工評估小銀的家庭照顧資源不足，邀請加入周六的課輔及街舞才藝班，近期發現小銀所穿的鞋子都是別人捐贈，祖父擔憂孩子發展快，讓小銀穿比較大的鞋子，減少購買的壓力，卻讓小銀在練舞時會不經意跌倒，也讓練舞新手的小銀有挫折感，一直期待有雙合腳的舞鞋，小銀今天收到明揚的圓夢禮物，立刻換上合腳的鞋子，自信地跳起近日所學的舞蹈。
11歲的小花來自單親家庭，因外婆的失智及退化，母親需要照顧小花與妹妹及失智外婆，家裡生活仰賴外公務農微薄收入；活潑樂觀、喜愛游泳的小花，因總是穿著媽媽的大件泳衣，感到不自在與害羞，看著同學有自己的泳衣，小花期待有件屬於自己的合身泳衣，也在今天圓夢。
屏東家扶中心扶幼主委范安煌感謝明揚公司，每年送愛到家扶，為家扶兒少圓夢，將希望種子種在家扶孩子心中，期待未來希望種子發芽，家扶兒成為手心向下，可以用過往生命的歷程影響另一代的家扶兒或更多人，形成善的循環，進而幫助更多的人。
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