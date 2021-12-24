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屏東耶誕市集濃濃異國風 限定耶誕雙層巴士登場

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
「2021屏東聖誕節」耶誕異國市集今平安夜開張，一連三天到26日晚間，縣府同時推出期間限定的耶誕雙層巴士，帶領民眾以不同角度暢遊屏東。圖／屏東縣府提供
「2021屏東聖誕節」耶誕異國市集今平安夜開張，一連三天到26日晚間，縣府同時推出期間限定的耶誕雙層巴士，帶領民眾以不同角度暢遊屏東。圖／屏東縣府提供

「2021屏東聖誕節」耶誕異國市集今天平安夜開張，現場有45個攤位，在耶誕燈飾「光雕-造夢場」前廣場舉辦，除熱鬧的開張儀式，也頒發此次耶誕攝影比賽前3名的得獎作品，縣府同時推出期間限定的耶誕雙層巴士，帶領民眾以不同角度暢遊屏東，今傍晚吸引許多民眾排隊搭乘。

縣長潘孟安說，這5年來都在這百年歷史的屏東公園舉辦耶誕節活動，以往都點燈到隔年2月28日，今年縮短日程，到明年1月2日，接下來還有一系列的活動，包括屏東燈節、文化路徑接駁車、農業博覽會等，大家拭目以待的同時，也要把握剩下的時間，特別在這三天，歡迎到屏東公園享受耶誕氛圍與異國市集。

耶誕異國市集從24日至26日的每天下午4時至晚上10時舉行，邀集日本、牙買加、埃及、緬甸、馬來西亞、蒙古、奧地利等多國店家販售異國飾品、小物及美食外，此外，更邀請了「屏東好物」的商家，讓各位用味覺及嗅覺認識屏東，市集期間還有安排多元化的表演節目，滿滿的耶誕驚喜，等你來發掘。

潘孟安說，除獨特的異國市集，將邀請小雨果、味益食品、一把皂、青檸運銷合作社等榮獲「屏東十大伴手禮」的知名店家，至現場設攤，讓市集除有濃濃的異國風味外，也展現出屏東的在地元素及特色。

開市期間，每天晚間18時至21時，獨家推出耶誕雙層露天巴士，約每小時一班車，串聯和平教會、屏東教會等周邊教會，讓民眾一次欣賞到市區內教會的聖誕布置，感受到滿滿的耶誕氣氛，此外，透過雙層巴士比一般公車更高的高度、更開闢的視角來看屏東市的改變，也感受屏東市區氛圍，帶給到屏東過耶誕的大小朋友一份驚喜的祝福。

傳播暨國際事務處表示，近年受疫情影響，國內旅遊潮盛況空前，今年打造「夢幻聖誕節」及「聖誕異國市集」，讓大家到屏東遊玩過耶誕時，享受到像在國外的浪漫氛圍。

耶誕村下雪了、網美拍貼機、聖誕老人來臨及耶誕發糖果等系列活動將進入尾聲，想參與的朋友們記得抓緊機會喔，絢麗夢幻的燈飾展期則會持續到2022年1月2日，享受耶誕氛圍的同時，務必做好防疫，戴口罩及勤洗手，時常手部消毒。

「2021屏東聖誕節」耶誕異國市集今平安夜開張，一連三天到26日晚間，歡迎大家感受耶誕氛圍。圖／屏東縣政府提供
「2021屏東聖誕節」耶誕異國市集今平安夜開張，一連三天到26日晚間，歡迎大家感受耶誕氛圍。圖／屏東縣政府提供
「2021屏東聖誕節」耶誕異國市集今平安夜開張，一連三天到26日晚間，歡迎大家感受耶誕氛圍。圖／屏東縣政府提供
「2021屏東聖誕節」耶誕異國市集今平安夜開張，一連三天到26日晚間，歡迎大家感受耶誕氛圍。圖／屏東縣政府提供
「2021屏東聖誕節」耶誕異國市集今平安夜開張，一連三天到26日晚間，縣府同時推出期間限定的耶誕雙層巴士，帶領民眾以不同角度暢遊屏東。圖／屏東縣府提供
「2021屏東聖誕節」耶誕異國市集今平安夜開張，一連三天到26日晚間，縣府同時推出期間限定的耶誕雙層巴士，帶領民眾以不同角度暢遊屏東。圖／屏東縣府提供

屏東 雙層巴士 潘孟安

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