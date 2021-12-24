高雄大遠百 第9年蟬連高雄「地王」

高雄市地政局晚間公布2022年土地公告現值及公告地價審議結果，明年全市公告土地現值平均漲幅2.01%，公告地價平均漲幅1.84%，大遠百第9年蟬連「地王」，公告土地現值每平方公尺57.5萬元。

高雄市地價及標準地價評議委員會衡量市場動向等因素，20日評議通過明年全市公告土地現值平均調漲2.01%，占一般正常交易價格比為90.56%；公告地價平均調幅1.84%，占一般正常交易價格比23.57%。

地政局統計高市2022年1萬1146個地價區段，公告土地現值上漲區段數有4642個，占總區段數41.65%，各行政區漲幅前5名依序是楠梓4.08%、前鎮3.28%、橋頭3.10%、仁武3.04%及岡山2.55%。

公告地價上漲區段數有2677個，占總區段數24.02%，各行政區漲幅前5名分別為仁武4.58%、橋區4.47%、楠梓4.20%、岡山3.68%及前鎮3.00%。上漲原因主要是交易熱絡或受惠於重大建設開發成果。

明年度高市最高地價區段仍是大遠百，公告土地現值每平方公尺57萬5千元，較2021年上漲5千元，公告地價為每平方公尺9萬6千元，較2020年上漲3千元，大遠百是第9年蟬連高雄市地王。

地政局分析指出，因近年亞洲新灣區各項重大建設陸續完工，吸引知名廠商投資進駐，大遠百位屬交通節點，商業蓬勃發展，基地完整且具大規模開發效益等優勢，地價略為上漲。最低地價區段仍為與台東縣、花蓮縣交界山區之桃源區國有林班地，公告土地現值維持為每平方公尺41元，公告地價為每平方公尺13元。

高市地政局說明明年公告土地值調漲原因，指2020年上半年受新冠肺炎疫情影響，房地產整體交易趨緩；下半年疫情獲控制，利率維持低點、但市場資金充沛，交易轉為熱絡。加上綠園道、亞洲新灣區周邊重劃區完成開發等多項重大建設完成，整體不動產交易量增價穩。2020年9月至2021年9月高市買賣移轉件數為5萬690件，較上期增加8943件，因此明年公告土地現值微幅上漲。

地政局長陳冠福表示，地價調整作業均經過各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊彙整估計而成，調整結果將於明年元旦公告，民眾可上地政局官網(http://landp.kcg.gov.tw)查詢或到高市各地政事務所查閱。