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以古道串聯東高雄4區文化 高客委會今成果發表

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市客家委員會委託美濃愛鄉協進會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，以古道串連在地文化，今舉辦成果發表會。圖／高市客委會提供
高雄市客家委員會委託美濃愛鄉協進會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，以古道串連在地文化，今舉辦成果發表會。圖／高市客委會提供

高雄市客家委員會委託美濃愛鄉協進會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，將美濃、杉林、六龜、甲仙的古道分為2大系統，並融入產業、人文歷史、族群互動、水資源及信仰等，規畫出5個主題文化路徑，今天上午於杉林區伍龍廟舉辦成果發表會。

高市客委會主委楊瑞霞表示，古步道是邁向未來、回顧歷史、探勘內在，並與文化交織的路徑，高市客委會以「大庄牽小庄」的理念，將右堆族群融合、聚落及產業發展的各種精彩故事，透過文化路徑串連，帶動客庄創新及前進的力量。

高市客委會指出，「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫呼應近年興起淡蘭百年山徑、樟之細路等長距離文化路徑的做法，與中央客委會爭取總經費390萬元補助，期許將高雄右堆過往的人文地產景的資訊，轉換為可供休閒健行的地理空間。

高市客委會表示，右堆文化路徑依照右堆從高雄美濃平原，逐步往北翻越月光山脈至杉林、往東翻越茶頂山系至六龜開拓的發展脈絡，融入幾大類項，歷經一年的探勘，規畫出美濃故道及文學徑、龍肚-龜山-獅子頭水圳環線、新威-新興伯公巡禮等5個主題文化路徑，未來將分年以短中長期分期逐步推動。

受登山愛好者熱烈詢問，本次成果發表特別結合杉林區公所舉辦的「杉林枋寮—六龜里百年文化山徑健行」，由大武壠族、枋寮社區的楊永坤及右堆文化路徑的調查團隊共同帶領，利用冬季枋寮溪谷認識大武壠的生活及耕作空間，並連接山道走訪六龜里，全程約7公里，共65名居民及多位地方文化、教育工作者參與。

高雄市客家委員會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，以古道串連在地文化，今天成果發表也帶領參與者從杉林枋寮走古古徑前往六龜里。圖／高市客委會提供
高雄市客家委員會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，以古道串連在地文化，今天成果發表也帶領參與者從杉林枋寮走古古徑前往六龜里。圖／高市客委會提供
高雄市客家委員會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，以古道串連在地文化，今天成果發表也帶領參與者從杉林枋寮走古徑前往六龜里。圖／高市客委會提供
高雄市客家委員會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，以古道串連在地文化，今天成果發表也帶領參與者從杉林枋寮走古徑前往六龜里。圖／高市客委會提供
高雄市客家委員會委託美濃愛鄉協進會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，以古道串連在地文化，今舉辦成果發表會。圖／高市客委會提供
高雄市客家委員會委託美濃愛鄉協進會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，以古道串連在地文化，今舉辦成果發表會。圖／高市客委會提供
高雄市客家委員會委託美濃愛鄉協進會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，以古道串連在地文化，今舉辦成果發表會。圖／高市客委會提供
高雄市客家委員會委託美濃愛鄉協進會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規畫」計畫，以古道串連在地文化，今舉辦成果發表會。圖／高市客委會提供

客委會 六龜 美濃

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