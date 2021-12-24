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復刻東奧羽雙奪冠場景 金門林務所打造巨型羽球

中央社 / 金門縣24日電

金門縣林務所邀請南投竹藝師傅，利用在地人面竹、桂竹等竹材打造東京奧運羽球雙打「麟洋配」壓線場景，透過讓這個全台最感動畫面，揮別2021迎接新的一年。

林務所今天展示2022年選新春農業展主場景，所長鐘立偉接受媒體記者聯訪表示，9天春節連假迎來大量返鄉人潮，林務所以來自古寧頭的李洋與搭檔王齊麟在東京奧運羽球雙打冠軍場景為發想，以金沙鎮森林公園的草坡為基地，利用在地人面竹、桂竹打造3.5公尺高的竹製羽毛球及球拍。

鐘立偉說，特別的是綠地上的白線，是來由李洋家鄉金寧鄉回收的石蚵製作，重現當時賽末點的經典時刻，記錄2021年金門最動人的一刻。

來自南投竹山的竹藝師傅羅川敦說，這是第1次製作以羽毛球竹編藝術品，除結構性材料及編織用的竹篾外從台灣寄來外，其餘材料接自林務所園區採集，利用竹材約200枝，球體部分以桂竹當主材料，並亂編法強化結構。

製作過台灣燈會主燈竹材處理及故宮南院等大型竹編裝置藝術的陳威伯說，金門竹材重量輕，但結構強度夠，這次與奧運羽球比賽相結合，特別多打造兩組拍照用的球拍道具，希望民眾拍照時珍惜使用。

鐘立偉補充，今年金門降雨量不足，春節布置將大量減少耗水性高的草花植栽補助，改以回收或再利用的材料製作裝置藝術品為主，相關展品將在月底後陸續在各鄉鎮呈現，邀民眾幫忙拍照上傳，行銷金門優美風光。

東京奧運 金門 裝置藝術

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