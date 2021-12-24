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全台最南屏東旭海溫泉 公立溫泉休閒中心新亮點

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣牡丹鄉公所獲原民會補助打造的旭海溫泉觀光區啟用8年後，斥資3700萬元打造的旭海溫泉休閒中心在今天啟用，定農曆春節正式營運。圖／牡丹鄉公所提供
屏東縣牡丹鄉公所獲原民會補助打造的旭海溫泉觀光區啟用8年後，斥資3700萬元打造的旭海溫泉休閒中心在今天啟用，定農曆春節正式營運。圖／牡丹鄉公所提供

又到了泡湯時節，全台最南端的牡丹鄉旭海溫泉區，在名氣響亮、高檔的民營牡丹灣VILLA外，牡丹鄉公所獲原民會補助打造的旭海溫泉觀光區啟用8年後，斥資3700萬元打造的旭海溫泉休閒中心在今天啟用，定農曆春節正式營運，除提供平價且優質的服務，公所並結合近年頗夯的阿塱壹古道探訪熱和部落人文生態小旅行，以慢活自在的悠閒生活氛圍，帶動偏鄉觀光產業發展。

牡丹鄉旭海村舊稱牡丹灣，族語稱「macaran(馬查蘭)」，是一處環山面海、倚靠太平洋的迷你原民部落，擁有美麗海岸、碧綠草原、精緻溫泉、多元人文等資源，近年因阿塱壹古道探訪熱爆紅；旭海溫泉和車城四重溪同是水質清澈、無色無味的碳酸溫泉；它的由來已久，早在1887年英國探險家的文獻中即有相關記載，溫泉資源自古即為原住民利用。

牡丹鄉公所將旭海溫泉視為重要觀光資源，向原民會爭取原住民族溫泉產業示範區計畫，成為全國原住民地區第1處取得「溫泉標章」的公有溫泉，在前旭海國小旁打造有室內溫泉浴室、溫泉湯屋和露天泡腳池的旭海溫泉觀光區，營運8年來吸引超過12萬人來泡湯旅遊，例假日溫泉湯屋一位難求，扮演旭海部落觀光火車頭的角色。

為因應冬季越來越多的泡湯遊客，公所再向原民會爭取於鄉立壘球場旁公有土地，打造以湯屋為主的休閒中心，包括大湯屋2間、小湯屋4間、接待大廳及多功能會議室等設施，歷時2年興建今天啟用， 由鄉公所經營，原民會主委夷將‧拔路兒下午到場參加啟用儀式。

牡丹鄉長潘壯志說，相較於同在屏199縣道的四重溪溫泉區，旭海溫泉區多了山巒環抱的清幽泡湯樂趣，適合小旅行、泡湯、發呆放空；公所以社區營造的精神與部落建立合作經營的模式，讓族人在祖先傳承土地上永續利用溫泉資源，發揮原民文化與自然和諧相處的生命智慧，也精心設計冬季版的部落生態人文小旅行。

屏東縣牡丹鄉公所獲原民會補助打造的旭海溫泉觀光區啟用8年後，斥資3700萬元打造的旭海溫泉休閒中心在今天啟用，定農曆春節正式營運。圖／牡丹鄉公所提供
屏東縣牡丹鄉公所獲原民會補助打造的旭海溫泉觀光區啟用8年後，斥資3700萬元打造的旭海溫泉休閒中心在今天啟用，定農曆春節正式營運。圖／牡丹鄉公所提供

溫泉 原住民 社區營造

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