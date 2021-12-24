快訊

涉貪助理費1359萬買房產 新北議員周雅玲貪汙罪起訴

萬華居民抗體濃度高代表安全了？ 陳時中這樣說

耶誕平安夜 澎湖報佳音與花燈踩街齊登場

中央社 / 澎湖縣24日電

今天是平安夜，澎湖有報佳音、感恩音樂會與花車遊行，馬公市長葉竹林將扮成耶誕老人沿街送禮物報佳音，澎湖市街愈夜愈美麗，一掃疫情期陰霾。

由一群不到2歲的幼兒所組成的小海龜托嬰中心，今天在中心工作人員陪伴下前往澎湖縣政府報佳音，小小幼兒們頭戴耶誕小紅帽，天真無邪的向縣長賴峰偉報佳音，賴峰偉高興抱起小小幼兒們，並分送幼兒們一份小禮物，場面溫馨。

馬公市與湖西鄉公所晚間則分別在馬公中正商圈與林投公園推出有「耶誕踩街Party Show」與耶誕派對活動，除了小朋友的花車遊行市區中正、仁愛等主要街道、現場更有創意彩妝、歌舞街頭表演外，愈夜愈熱鬧，一掃疫情陰霾。

矯正署澎湖監獄收容人協助製作的30多座各式花燈，也同步在林投公園區內登場，連台北101大樓的花燈也首度呈現，格外引人注目。

葉竹林在耶誕踩街中，將扮演耶誕老人與小天使們走入市街，除了向市民報佳音外，也帶來了耶誕禮物，歡度一個歡樂的平安夜。

澎湖縣政府則壓軸在25日晚在在縣府廣場舉辦歡樂溫馨的耶誕，結合耶誕創意市集、網美耶誕樹及LIVE表演活動，帶給民眾一場最具海島風情的耶誕Party，11公尺高的耶誕樹也將正式點燈，將一直點亮至明年2月17日的元宵節後。

澎湖

延伸閱讀

澎湖海廢再利用變「拾碎」名畫 盼城市永保乾淨

有藍孔雀黑山羊 澎湖可愛動物園區揭牌

澎湖縣核四重啟公投差距僅3票 賴峰偉：尊重民意

推動國際化雙語 澎湖外師協同教學人數全台第一

相關新聞

全台最南屏東旭海溫泉 公立溫泉休閒中心新亮點

又到了泡湯時節，全台最南端的牡丹鄉旭海溫泉區，在名氣響亮、高檔的民營牡丹灣VILLA外，牡丹鄉公所獲原民會補助打造的旭海...

陳致中、黃捷等10人評鑑優質議員、6人列觀察名單

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今天公布「高雄市議會第三屆第5會期議員評鑑結果報告」，10名議員列為問政優質議員，另有6...

潘孟安執政7周年屏東從問號到驚嘆號 「屏東終身志工」

屏東縣長潘孟安任期明年將屆，潘孟安今在縣府舉行7周年執政記者會，邀請主播陳雅琳主持，過程中由縣民以「一封信」向潘孟安提問...

高雄火車站為軸心 南北向「光影走廊」打造魔幻森林

今晚是平安夜，高雄市府經發局實施「點亮城市中軸線」計畫，以高雄火車站為中心，南北向的中山、博愛路行道樹的燈飾同步點亮，鄰...

大廠進駐在即 立委催北高雄下水道建設加速

多家科技大廠陸續宣布在高雄投資，橋頭科學園區今起也將在蔡英文總統見證下，啟用選地作業。外界擔心高雄S科技廊帶在水電供應上...

愛河耶誕主燈點亮 璀璨7公里

「2022台灣燈會」即將在高雄舉辦，高雄流行音樂中心與愛河流域7座橋梁透過燈光系統整合，營造港灣城市專屬的水岸燈光流動感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。