台南七股14號閘門老舊改建抵禦外水 上千人聚落獲保護

台南七股頂山及西寮聚落鄰接大寮排水，聚落排水路經七股14號閘門流入大寮排水，於外水漲潮或豪大雨期間，用於抵擋外水，保護聚落約1千3百多人，2020年0527豪雨事件發現結構破損等問題，市長黃偉哲核定經費1650萬元辦理改善日前完工。

水利局表示，面對日後極端氣候的變遷，為落實防汛整備，針對老舊設施應逐步改善更新，避免設施不良而造成防汛缺口。七股14號閘門是為防止大寮排水倒灌，保護七股頂山及西寮聚落的閘門，原為5組省力型手動吊門機，通水寬度7.5公尺，維護保養期間發現設備及閘門結構老舊。

2020年0527豪雨事件發生，啟動防災檢查後發現閘門結構破損更嚴重、防潮功能不佳，為避免海水倒灌，造成頂山及西寮聚落積淹水災害，市府核定經費1650萬元辦理改善，設備更新為4組電動吊門機組及4組自動閘門，通水寬度12公尺，可於內外水位差時自動調控內水排放，閘門啟閉機制更便民便利。

閘門改建完成後，閘門水密性及操控性更佳，可避免設施不良或操作困難造成淹水風險，對於減少七股頂山及西寮部落淹水問題有極大之助益，確保居民生命財產安全。