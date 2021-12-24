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高雄大寮國中接種第2劑BNT 醫護耶誕風減緩學生緊張

中央社 / 高雄24日電

高雄大寮國中今天共702名學生接種第2劑BNT疫苗。為減緩學生緊張，醫護人員戴上耶誕帽、耶誕口罩，在耶誕樹、耶誕紅等布置與節慶歌曲下，讓學生歡樂接種。

高雄市大寮國中今天為學生施打第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗，共702名學生參加。為減緩學生緊張，家長會準備耶誕口罩給學生和工作人員，在接種場地旁擺上耶誕樹、耶誕紅，醫護人員也戴上耶誕帽，並播放耶誕歌曲，讓學生在歡樂氣氛下接種。

接受接種的2年1班學生簡秀芳說，打疫苗可以保護不受到病毒的危險，今天接種又很有耶誕氣氛，可以讓放鬆心情打疫苗，不用那麼緊張。

同樣是2年級的鄭宇堯也說，今天看到許多醫生、護士都帶著耶誕帽，原本緊張的氣氛瞬間變得不那麼緊張了，平時嚴肅的主任戴上耶誕帽、耶誕口罩也變得可愛許多。

大寮國中透過新聞稿說明，該校學生已於10月1日接種第1劑，時隔12週後由大寮衛生所安排瑞生醫院醫護人員共17人來學校施打第2劑。

疫苗 醫護人員 口罩

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