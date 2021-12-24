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潘孟安執政7周年屏東從問號到驚嘆號 「屏東終身志工」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今在縣府舉行7周年執政記者會，邀請主播陳雅琳主持，潘孟安說，感謝團隊支持、信任，將屏東從「問號」到「驚嘆號」，任期還有365天，會夜以繼日，戰戰兢兢努力，他也會成為屏東終身志工。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今在縣府舉行7周年執政記者會，邀請主播陳雅琳主持，潘孟安說，感謝團隊支持、信任，將屏東從「問號」到「驚嘆號」，任期還有365天，會夜以繼日，戰戰兢兢努力，他也會成為屏東終身志工。記者劉星君／攝影

屏東縣潘孟安任期明年將屆，潘孟安今在縣府舉行7周年執政記者會，邀請主播陳雅琳主持，過程中由縣民以「一封信」向潘孟安提問，最後潘孟安也感性的給縣府團隊、縣民朋友一封信，跟跟大家分享，潘孟安說，感謝團隊支持、信任，將屏東從「問號」到「驚嘆號」，任期還有365天，會夜以繼日，戰戰兢兢努力，他也會成為屏東終身志工。

潘孟安執政7周年，面對縣市資源失衡、南北發展不均的情況，扭轉先天劣勢，翻轉未來，看見屏東縣銳變。潘孟安說，謝謝大家，感謝大家包容，對於未來城市再造期待，七年來縣府團隊創造很多不可能，也因為很多不可能困境在等著我們，逐一克服，過去公部門為人詬病1+1小於1，縣府團隊讓1+1大於2，善用每份資源。

潘孟安明年任期將屆，對於未來動向大家關注，潘孟安說，「不要給我找工作啦」，他身為屏東一份子，屏東土地孕育他很大養分，鄉親信賴培育他，要回報屏東，終身作屏東志工，也要落葉歸根，不在其位不謀其政。

縣民朋友透過影片提問，也帶出縣府七年來的縣政擘畫，最後潘孟安給屏東的一封信，潘孟安感性說，感謝屏東鄉親，從他當鄉民代表、立法委員，到屏東縣長，屏東孕育他很很多養分，他責任重大，絲毫不敢怠惰，感謝團隊給他支持。

潘孟安說，因為有彼此努力基礎、信賴，縣民的支持，不斷創造很多驚奇，過去大家不看好，2019屏東燈會寫下歷史，外界給我們是問號，明年2022年底，希望給大家一個驚嘆號，在傳統醬缸文化中自我突破。

潘孟安說，他就像約僱人員時間到了就要走了，接下來剩下還有365天，要拜託大家，還是要夜以繼日努力，2022年12月25日畫下完美句點。

潘孟安說，感謝屏東縣民鼓勵，七年來戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰，也交出成績單但不能因此自滿，希望這樣努力，能得到大家肯定。

潘孟安說，縣民期待希望他把縣政做好，「我的職務是屏東縣長，有義務與責任做好完整交代，且端出成績單」，未來2022年底以後不在目前規畫，善盡本分把職務做好，戰戰兢兢把現有工作做好，守本分做好自己才是當務之急。

屏東縣長潘孟安今在縣府舉行7周年執政記者會，邀請主播陳雅琳主持，潘孟安說，感謝團隊支持、信任，將屏東從「問號」到「驚嘆號」，任期還有365天，會夜以繼日，戰戰兢兢努力，他也會成為屏東終身志工。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今在縣府舉行7周年執政記者會，邀請主播陳雅琳主持，潘孟安說，感謝團隊支持、信任，將屏東從「問號」到「驚嘆號」，任期還有365天，會夜以繼日，戰戰兢兢努力，他也會成為屏東終身志工。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（右）今在縣府舉行7周年執政記者會，邀請主播陳雅琳主持，潘孟安說，感謝團隊支持、信任，將屏東從「問號」到「驚嘆號」，任期還有365天，會夜以繼日，戰戰兢兢努力，他也會成為屏東終身志工。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（右）今在縣府舉行7周年執政記者會，邀請主播陳雅琳主持，潘孟安說，感謝團隊支持、信任，將屏東從「問號」到「驚嘆號」，任期還有365天，會夜以繼日，戰戰兢兢努力，他也會成為屏東終身志工。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今在縣府舉行7周年執政記者會，邀請主播陳雅琳主持，潘孟安說，感謝團隊支持、信任，將屏東從「問號」到「驚嘆號」，任期還有365天，會夜以繼日，戰戰兢兢努力，他也會成為屏東終身志工。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今在縣府舉行7周年執政記者會，邀請主播陳雅琳主持，潘孟安說，感謝團隊支持、信任，將屏東從「問號」到「驚嘆號」，任期還有365天，會夜以繼日，戰戰兢兢努力，他也會成為屏東終身志工。記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安

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