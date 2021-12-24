高雄火車站為軸心 南北向「光影走廊」打造魔幻森林

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聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市中山路及博愛路車流量大，路樹設計暖色系燈飾，沿路氣氛迷人。圖／高市經發局提供
高雄市中山路及博愛路車流量大，路樹設計暖色系燈飾，沿路氣氛迷人。圖／高市經發局提供

今晚是平安夜，高雄市府經發局實施「點亮城市中軸線」計畫，以高雄火車站為中心，南北向的中山、博愛路行道樹的燈飾同步點亮，鄰近商圈瀰漫濃厚耶誕氣氛，另有愛河聖誕主燈旁的鹽埕區公園二路綠帶也有張掛燈飾，入夜後呈現光影走廊效果，從年底耶誕節到2022台灣燈會，讓市民感受歡樂的節慶氛圍。

迎接耶誕節，高雄流行音樂中心昨晚點燈，綿延7公里的愛河畔瀰漫濃厚異國聖誕氣氛。除高流與愛河沿岸橋梁外，鹽埕區公園二路沿岸約1.2公里綠帶完成整體光環境營造，透過照樹燈色彩妝點，讓行人有如進入魔幻森林般的異想世界。

經發局指出，本次點燈以高雄車站周邊光環境營造異國景觀風貌為概念，既保護原有面貌，也營造出更豐富的視覺體驗；高雄車站回歸定位後，逐步帶動周邊的南華、後驛、大連及長明等商圈發展，耶誕節至明年台灣燈會期間，透過「點亮城市中軸線計畫」串連，帶動商圈觀光與消費，營造「高雄表參道」。

副市長史哲說，高雄車站是城市樞紐，今年舊高雄車站重回中軸線，低光源、高質感燈飾妝點中山及博愛路更顯意義，未來持續帶動城市空間美學改造，將設計、城市治理、燈光環境美學的概念導入台灣燈會。

迎接耶誕節，高雄車站周邊光環境營造異國風貌。圖／高市經發局提供
迎接耶誕節，高雄車站周邊光環境營造異國風貌。圖／高市經發局提供
高雄車站周邊光環境營造異國風貌。圖／高市經發局提供
高雄車站周邊光環境營造異國風貌。圖／高市經發局提供
高雄市鹽埕區公園二路上營造光影廊道。圖／高市經發局提供
高雄市鹽埕區公園二路上營造光影廊道。圖／高市經發局提供

台灣燈會 高雄車站 愛河

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