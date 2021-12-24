高雄火車站為軸心 南北向「光影走廊」打造魔幻森林

今晚是平安夜，高雄市府經發局實施「點亮城市中軸線」計畫，以高雄火車站為中心，南北向的中山、博愛路行道樹的燈飾同步點亮，鄰近商圈瀰漫濃厚耶誕氣氛，另有愛河聖誕主燈旁的鹽埕區公園二路綠帶也有張掛燈飾，入夜後呈現光影走廊效果，從年底耶誕節到2022台灣燈會，讓市民感受歡樂的節慶氛圍。

迎接耶誕節，高雄流行音樂中心昨晚點燈，綿延7公里的愛河畔瀰漫濃厚異國聖誕氣氛。除高流與愛河沿岸橋梁外，鹽埕區公園二路沿岸約1.2公里綠帶完成整體光環境營造，透過照樹燈色彩妝點，讓行人有如進入魔幻森林般的異想世界。

經發局指出，本次點燈以高雄車站周邊光環境營造異國景觀風貌為概念，既保護原有面貌，也營造出更豐富的視覺體驗；高雄車站回歸定位後，逐步帶動周邊的南華、後驛、大連及長明等商圈發展，耶誕節至明年台灣燈會期間，透過「點亮城市中軸線計畫」串連，帶動商圈觀光與消費，營造「高雄表參道」。