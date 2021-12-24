大廠進駐在即 立委催北高雄下水道建設加速

多家科技大廠陸續宣布在高雄投資，橋頭科學園區今起也將在蔡英文總統見證下，啟用選地作業。外界擔心高雄S科技廊帶在水電供應上是否做好萬全準備？營建署指岡橋地區14標工程已完成11標，岡橋再生水廠完工後，預計每天可以提供3萬噸再生水，供應台積電各廠。

今年初全台大缺水，各縣市繃緊神經，高雄市政府多方開發水資源優先解決民間需求，但下半年陸續傳出科技大廠進駐投資，水源供應再受矚目。

立委邱志偉認為，將民生汙水處理成再生水，能供應工業用水需求，不過首務就是提升汙水下水道接管率。下水道建設對政治人物而言是「看不見的良心工程」，讓再生水成為工業用水穩定的供應來源，是必要的投資，另路竹與湖內區的汙水建設規畫也需加速。

營建署表示，北高雄汙水下水道將以岡山、橋頭及周遭人口密集區加快接管進度，岡山、橋頭區汙水廠、管線及用戶接管共14標工程，已完成11標，至今年底為止，已投入25.45億元經費。另3標工程預計明年下半年完成，接管戶數可達1萬3798戶。

後續還有7標接管工程，預計投入15億接管1萬2716戶，岡橋再生水廠完工後，預計每天可供3萬噸的再生水，讓台積電楠梓廠、楠梓科技產業園區及橋頭科技園區的用水將能靈活調配。