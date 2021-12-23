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影／高雄愛河打造全台最大聖誕樹 今晚起天天有燈光秀
「2022台灣燈會」即將在高雄舉辦，高雄流行音樂中心與愛河流域7座橋梁透過燈光系統整合，營造港灣城市專屬的水岸燈光流動感。高雄市府指出，全台最大的聖誕主燈今晚在愛河啟動，1月2日前，天天可在沿岸欣賞場面盛大的音樂光影秀。
台灣燈會將在駁二藝術特區與衛武營都會公園雙場地展演，為讓民眾在耶誕節提早感受愛河水岸的光影之美，市府團隊邀請有「燈光詩人」之譽的設計師賴雨農與鹿米工作室導入科技數位美學，以智慧控制串聯高流建築及愛河沿岸7公里燈光，愛河首度用燈光呈現聖誕版景致。
今晚6點半，首場展演登場，副市長史哲會同市府與設計團隊聯手點燈，輕柔音樂搭配變化萬千的光芒照亮天際，璀璨聖誕樹壓軸登場，音樂結束前出現在高流中心建築立面，精彩展演吸引不少民眾拿手機紀錄感動時刻。
史哲指出，環保局、工務局與文化局合作建置智慧燈光系統，整合兩岸7座橋梁、高流與輕軌橋燈光系統，聖誕主燈與整體燈光產生連動，整體作品很龐大，要用上帝視角領略，高雄市的觀光發展產生根本性改變。
賴雨農分享，他從設計觀點切入，以惜光、柔光為原則，柔和照明回歸河岸及樹林的原始樣貌，此案是世界少有的大規模河岸燈光改造案，透過12萬8000個智慧控制點，達成高流、橋樑與水岸燈光連動，愛河成國際級水岸地景。
市府文化局指出，聖誕主燈啟動後，今天（23日）起至明年1月2日，每天晚上6點半至10點，高流到愛河流域，每半點與整點會有光影秀，24日起推出快閃限定店，各類精選美食與特色餐酒館進駐愛河灣。
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