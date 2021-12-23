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楊鎮浯徐國勇研商雷區返還於民 落實土地正義

中央社 / 金門縣23日電

金門縣長楊鎮浯今天拜會內政部徐國勇，就雷區土地返還於民，涉及具有部分耕作事實面積部分予以同意返還等執行實務面交換意見，徐國勇允諾研議解決方案，落實土地正義。

金門縣政府地政局發布新聞稿表示，近來有關雷區土地返還申請，因受限於法規及相關執行認定等問題，不少民眾向縣府陳情；為維護鄉親土地權益，楊鎮浯主動赴內政部尋求解套，確保鄉親權益。

地政局表示，楊鎮浯拜會時說明關於離島建設條例雷區土地返還，主要目的是救濟地區早期戰備狀態權宜措施，性質屬於限時法目前已截止申請，與一般法隨時可以重新提起申請情形不同。目前申請民眾因耕作面積不符而遭全案駁回，楊鎮浯請中央考量情理法，就部分確實有耕作占有事實同意所請，另就無占有部分予以駁回，以維民眾權益。

會中，楊鎮浯舉例說明，依據離島建設條例第9條雷區土地還地於民受理申請共316案，案件中多有申請面積不符情事，依現行法規應以申請指界面積範圍為審查標的，審查過程中若發現指界範圍有部分土地並無占有事實者，將駁回全案申請。

楊鎮浯說，條例所訂最後佈雷日期為民國60年4月30日，到現在已超過50年，申請土地地形地貌已滄海桑田，現地雜木雜草叢生，又早年因應軍方佈雷等需要以致大幅改變土地原貌，申請人及證明人記憶的實際占有位置、地政機關審查都有難度，依此連同真實占有部分土地全案駁回申請，有失公允。

會議在內政部長辦公室召開，相關業務首長共同與會討論。新聞稿指出，徐國勇表示，在縣府團隊說明下充分了解地方的問題與需求，中央將全力協助研擬解套方案，並要求地政司全力協助，中央與地方一起把土地還給真正權利人，才是真正的落實土地正義。

楊鎮浯 徐國勇 內政部

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