金門大橋接續工程獲公共工程金質獎 預定2022通車

金門縣政府今天表示，「金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程」，榮獲行政院公共工程委員會第21屆公共工程金質獎土木類特優；大橋進度94.95%，預定明年完工通車。

縣府發布新聞稿表示，金質獎頒獎典禮下午在台北中油大樓舉行，金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程獲得土木類特優獎項肯定，由行政院長蘇貞昌頒獎，縣長楊鎮浯率施工團隊與會受獎。

縣府工務處表示，金門大橋為台灣地區首見的長跨距海上特殊公路橋梁，主橋跨徑200公尺為國內最大跨度脊背橋，起點於烈嶼鄉，跨越金烈水道，向東進入金寧鄉，極具高風險性及高技術性。

工務處表示，這項工程經過施工團隊持續不斷努力，並在注重品質及施工安全前提下，已克服堅硬花崗岩地質、岩盤深度傾斜度不一、大口徑基樁貫入岩盤、東北季風強勁、潮差6公尺、海流快速、水深達23公尺水域及節塊長距離海上運輸風險等困難，目前積極推展深槽區橋塔施工與上構節塊吊裝作業。

連接金門烈嶼鄉（小金門）與金門本島（大金門）的金門大橋，西起小金門后頭湖埔路，東到大金門金寧鄉慈湖路，全線長約5.4公里，跨海橋梁段約4.77公里。工務處指出，截至12月上旬，預定工程進度94.75%，實際工程進度94.95%，預定民國111年完工驗收通車。