一字之差！「高雄市經濟發展協會」邀辣妹熱舞 高市府遭誤認喊告

「高雄市經濟發展協會」日前召開會員代表大會，會後餐敘安排一群身材曼妙女子跳舞助興，因名稱與高雄市經濟發展局相近，引發外界聯想這場活動由高雄市府主辦。市府經發局今天下午發稿澄清說，這場晚會是民間團體所辦，經發局未受邀或派員出席，網路不實消息散播影響聲譽，將對散布者提告究責不姑息。

某團體在12月18日在高雄市一家酒店舉辦會員大會，會後舉辦經發晚會，多名衣著暴露女子跳舞表演，在爆乳辣妹帶動下，不少人下場跳舞，現場氣氛很嗨。

高雄日前曾發生立委公投說明會邀請辣妹跳舞引發不小風波，影片在社群網站曝光後，有人轉傳影片四處傳播，並說活動由高市府經發局舉辦，外界再度熱議。市府經發局澄清並發出四大聲明如下，第一、晚會活動由民間團體「高雄市經濟發展協會」主辦，經發局未受邀或派員出席，亦無提供相關協助。第二、經向主辦單位高雄市經濟發展協會理事長陳柏仰查證，該協會是在12月18日在高雄某酒店舉辦會員大會。