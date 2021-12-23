六塊厝農場變產業園區 潘孟安盼成低碳產業發展中心

屏東縣政府在屏東加工出口區南側台糖六塊厝農場開發六塊厝產業園區，園區設置、用地變更等漫長的手續和作業完成後，今天舉行動土儀式，將採公共工程與廠商建廠同步方式開發，預定113年底完工，規畫引進低汙染、低耗能產業、中下游支援產業及地方特色產業共31家廠商，創造60億年產值及900個就業機會；縣長潘孟安說，產業園區將與周邊多個園區相互配合，藉群聚效益提升競爭優勢，打造屏東縣的產業發展中心。

潘孟安說，六塊厝產業園區從無到有，多年來經歷諸多行政程序，終於「好事多磨」；未來不管是配合高鐵特定區或屏東科學園區，都是一個串接南北之間的重要產業聚落，更是屏東未來發展的新興亮點，也是縣府與台糖民間企業合作開發產業園區的首例，期望六塊厝產業園區完工後，引進優質廠家提升產業體質，成為南台灣產業界的重要基石之一。

縣府城鄉發展處長李怡德表示，六塊厝產業園區總面積19.67公頃，縣府基於縣內產業發展需求，特別選定屏東科技產業園區南側台糖公司的六塊厝農場，為屏東縣六塊厝產業園區開發土地，期能藉該園區開發，並透過189縣道、國道3號及88號快速道路等聯外道路，與周邊的屏東科技產業園區、農業生物科技園及工業局編定工業區等園區相互配合，吸引相關產業進駐，建構屏東地區完整產業鏈。