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澄清湖內有哈比屋 全國最大迷宮花園今啟用
高雄市觀光局與自來水公司合作，斥資2400多萬元，將澄清湖風景區原本為騎馬場的0.6公頃閒置綠地，改造為全國最大迷宮花園，今天上午舉行啟用儀式，高市觀光局長周玲妏表示，以兒童視角打造的哈比屋、涵管迷宮、綠籬迷宮等景區，預計將成為全台親子遊的第一首選。
啟用儀式邀請鄰近幼兒園小朋友搶先體驗，在迷宮內開心奔跑，也有家長特別帶小朋友到場表示，多了一個小朋友的放風地點。園區內還有跳格子，讓大朋友也忍不住玩起來，直呼好久沒玩了，可以教教孫子。
周玲妏表示，澄清湖風景區每年吸引數百萬遊客來訪，高市府2013年與自來水公司簽訂市民免費入園方案，近幾年陸續投入經費改善老舊設施，並完成幸福花園、淡水館、富國島吊橋等建設，今天啟用的迷宮花園更是全新亮點。
自來水公司董事長胡南澤表示，迷宮花園主要分為4個主題區，包含以鴛鴦戲水為主題的綠籬迷宮、一公尺涵管製成的彩色涵管迷宮，以及熱門打卡景點魔戒哈比屋和草地野餐區，另外還有溜滑梯等設施，結合起來就是小朋友最喜歡的遊樂景點。
觀光局表示，涵管迷宮以下水道巨型涵管組成，直徑可達120公分，孩子彷彿變身電玩裡的超級瑪利歐，可在涵管中自由探索，野餐區則方便親子坐在綠地上休憩用餐，接近土地與自然，迷宮花園園區未來交由水公司進行日常維護管理工作，提供市民一個親子互動並具有生態教育意義的場所。
自來水公司統計近幾年入園人數，2019年約132萬人、2020年約135萬人，今年至11月底約99萬人。周玲妏坦言，近幾年國旅市場對高雄澄清湖的期待更大，有遊客反映到澄清湖想回憶童年，卻發現許多設施已老舊，觀光局與自來水公司期望透過迷宮花園的啟用，持續改善風景區內的步道、舊植栽、入口意象等，吸引遊客到訪。
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