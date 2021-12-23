城中城跨區區段徵收案說明會橫生風波 多名災戶退席

高雄城中城大火過後，選定七賢國中舊址啟動公益性跨區區段徵收，結果順了姑意、逆了嫂意， 今早高市府在前金區公所舉辦說明會，城中城住戶質疑市府「緊緊緊」急就章，新生里民抗議市府未事先甄詢意見，即「強塞」社宅至七賢國中舊址，現場氣氛一時尷尬，導致多名城中城住戶不悅離席。

高市府都發局、地政局今天上、下午分別在前金區公所及鹽埕區公所說明「城中城跨區區段徵收及都市計畫變更內容」，沒想到簡報後，多位新生里民不滿市府未先詢問在地里民意見，即片面決定在七賢國中舊址蓋社宅，相繼放砲。

新生里長康文展指前金區新生里有4千多人，一年多前向市府詢問如何活化七賢國中舊址，官員答案是「自辦都更」，結果城中城事件發生馬上決定興建社宅，此決策對新生里民不公。他更說，當地窩飯店即將改建，再加上600戶的社宅開發，試問開挖地基後環境能否承受？且城中城及七賢國中兩個開發案說明會一起開，擺明要讓災戶及新生里民「對峙」。

現場城中城住戶聽到新生里民不滿聲浪，反問「那找我們來幹嘛」，多人當場退席，氣氛尷尬，主持說明會的都發局主祕張文欽說，說明會並不限對象，此案涉及城中城住戶及七賢國中舊址鄰戶，因此兩案一起說明。

新生里一里民不滿地說，過去問市府如何規畫七賢國中舊校區，局處互踢皮球，說不出所以然，城中城事件一發生卻馬上定調，「緊緊緊，有需要緊到這種程度」，「城中城為何不能就地重建？」

在場都發局人員說，按民間習俗，就地重建有所困難，因此另找公有地，但未來進住社宅的不一定都是弱勢，不代表七賢國中舊址沒有發展，將來規畫的社福設施，可供全齡使用，此外七賢國中舊址延至亞灣區有「大愛河觀光計畫」，長期也會陸續招商。

新生里熊姓里民認為市府此次決策，除社宅外，其餘內容空洞，流於急就章。林小姐指全案從源起到目標都是「鬼扯」，歷任市長對七賢國中舊址各有規畫，前市長陳菊起幾任市長，有把此地變產業區；宣稱要建摩天輪，後來變海洋研究中心，現在又變城中城住戶安置替代處，「政策變來變去，不符民眾利益，也不符公平正義」。