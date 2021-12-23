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影／屏東市民歲末小確幸 500元消費券月底分梯發放

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東市公所12月31日起將發放每位市民5張100元、限在屏東市使用的振興消費券，有防偽功能的紙本券今天亮相。記者潘欣中／攝影
屏東市公所12月31日起將發放每位市民5張100元、限在屏東市使用的振興消費券，有防偽功能的紙本券今天亮相。記者潘欣中／攝影

為在疫情趨緩後刺激消費，活絡經濟，屏東市公所12月31日起將發放每位市民5張100元、限在屏東市使用的振興消費券，防偽功能的紙本券今天亮相；代理市長程清水說，全市近20萬人可領，明年1月10日起，依消費習慣在市內設12個兌現站，其中6個設在市場內，各區新增里辦公室供兌現，強化消費意願。已有在地百業公司順勢推出持500券換1000商品券加碼優惠，搶攻這波消費券商機。

屏東市公所投入1億500萬元發送市民5張面額100元紙本屏東市振興消費券，主打照顧小攤商，經市代會審議通過，11月16日前設籍屏東市就可領取，全市有19萬6155人符合資格；59里從12月31日起至明年1月16日，分3梯次領取，錯過時間的市民，可於明年1月23至27日到市公所領取。

程清水說，請市民依照通知單排定的時間及地點前往領取，委託代領須檢附切結書、代領人身分證及印章，只能在屏東市使用，不得用來繳稅、罰單及規費，使用期限至明年3月31日止；以小面額形式推出，要讓攤商有「振興感」，也讓這班振興列車看得到、也搭得到，配套上以「好領、好用、好兌現」為目標，讓攤商受惠，也能提振買氣，過個好年。

市公所明年1月10日起在全市設立12個兌現站，也在各區新增多個里辦公室可兌現，方便屏東市攤商憑券兌換現金，1月10日起至4月30日的周一至周五上班時間，採認券不認人方式處理，若有人克刻拿消費券去換現金，公所表示無法禁止，但不鼓勵。

屏東市公所12月31日起將發放每位市民5張100元、限在屏東市使用的振興消費券，有防偽功能的紙本券今天亮相。記者潘欣中／攝影
屏東市公所12月31日起將發放每位市民5張100元、限在屏東市使用的振興消費券，有防偽功能的紙本券今天亮相。記者潘欣中／攝影

屏東 消費券

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